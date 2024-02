Na umělém trávníku v Rynholci, jenom z nejlepších v republice, odehráli přípravný zápas fotbalisté Komárova. Pozval si je výkonnostně vyrovnaný tým SK Slaný, který na podzim hrál také divizi, ale skupinu B a s velmi podobnými výsledky. Komárovští byli zejména do poločasu lepší, ale výhru slavil slánský tým - 2:1.

Foto: Vladislav Lukáš

Slánští vyhráli už první půli, přestože lepší šance měli hosté. Ale zatímco poměrně lehká střela Ceccarelliho v bráně skončila, na druhé straně jednou skvěle zasáhl brankář Junek, pak z jasné pozici stříleli hosté vedle a ve 45. minutě se jejich téměř dokonale kopnutý trestný kop odrazil od břevna na čáru a pak ven do pole… "Zejména v první půlce bylo znát, že je to po měsíční dřině první zápas, mělo to všechny takové znaky. Kluci měli navíc dost těžké nohy," komentoval první dějství trenér Slaného Jiří Veselý.

Do druhého poločasu jeho tým nastoupil s odhodláním vyvarovat se chyb, které byly k vidění v poločase prvním a to se cekem povedlo. Jeden z trojice nových mladých hráčů Sváta předvedl parádní individuální akci a míč se přes Nádeníčka dostal opět k Ceccarellimu, jehož v obrovské šanci brankář vychytal a ani Novotného dorážka k brance nevedla.

Další šanci promarnil v 77. min. střídající Marek, když v rozhodujícím momentu netrefil míč a Kocourek pak mířil vysoko nad bránu. V 80.min. ale Balšánek našel lehkým centrem na zadní tyči nabíhajícího Novotného, který hlavou míč lízl do sítě na 2:0.

O dvě minuty později šel na bránu zprava Vovk, ale minul, a v závěru zlobili spíš hosté. Jejich velkou šanci vykopl z brány Balšánek, jenže následně pálil zprava Nedvěd, z poměrně těžkého úhlu překonal Sedláka a určil výsledek 2:1. Na tom nic nezměnil ani dalekonosný pokus soupeře o přehození Sedláka, který stačil chytrou střelu vyrazit nad břevno.

SK Slaný – FK Komárov 2:1 (1:0). Branky: 33. Ceccarelli, 80. Novotný – 84. Nedvěd