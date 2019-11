V červenobílém dresu Pardubic se v podzimní části dostal do skvělé formy a svým výkonem pomáhá svému celku ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Pomoc nyní očekává i reprezentační jednadvacítka. Její trenér Karel Krejčí povolal na nejbližší reprezentační akci Michala Hlavatého.

To, že kouč českého týmu do 21 let, sleduje podrobně i druholigové zápasy, je známá věc. Dokládá to i jeho přítomnost na některých zápasech v Pardubicích. Právě z kádru druholigového lídra nominoval dva nováčky, kromě Hlavatého i Kohúta.

„Nominaci do jednadvacítky si zasloužili svými výkony v pardubickém dresu a věříme, že pomohou i nám. Hlavatého za úplného nováčka v našem týmu ani nepovažuju, byť zatím povolán nebyl. Ale pracoval jsem s ním dlouho v reprezentační dvacítce a vím, že v něm je potenciál,“ řekl trenér Krejčí na nominační tiskové konferenci.

Jednadvacetiletý středopolař Hlavatý na východě Čech hostuje z Plzně od léta. Vybojoval si místo v základní sestavě, ve F:NL odehrál 14 zápasů a vstřelil tři góly.

Tým U21 v listopadovém termínu čekají dva kvalifikační zápasy v boji o postup na evropský šampionát. V Chomutově Češi nastoupí 14. listopadu proti San Marinu a pak vyrazí do Chorvatska, kde hrají proti domácím ve Veliké Gorici 18. listopadu. „Mužstvo má sílu, věřím mu. Ale už to musíme přenést i do zápasů, protože hlavně v ofenzivě jsme za očekáváním,“ řekl Krejčí, jehož tým má po třech zápasech na kontě pět bodů.

Stejně jako Hlavatý se těší na další reprezentační zápas Václav Dudl. Ten v současné době obléká dres sparťanské rezervy a vydá se do Nizozemska, kde oblékne dres reprezentační dvacítky. Ta nastoupí proti domácím v Oldenzaalu také 14. listopadu.

Zatímco oba starší hráči jsou spjatí s Komárovem, potažmo s Hořovicemi, dva mladší brali první fotbalový um v Králově Dvoře a Berouně. V rámci přípravy na jarní elitní fázi kvalifikace ME U17 si zahrají ve výběru trenéra Radka Bejbla 17. a 19. 11. V Anglii proti domácím a Dánsku Patrik Vydra a Martin Vitík. Oba v současnosti oblékají dres pražské Sparty.