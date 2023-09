Po výsledcích z minulé středy bylo jasné, že do semifinále postupuje Trubín a Zadní Třebaň. Zaječov se vzhledem k tragické události z minulého týdne a následného smutečního rozloučení odhlásil, takže Všeradice postoupily bez boje. O poslední místo mezi nejlepší čtyřkou se utkal Žebrák proti Hudlicím.

Hudlice zvládly zápas ve Stašově a vyhrály 3:1. | Foto: FK Hudlice

Do pohárového zápasu mezi Žebrákem a Hudlicemi nastoupila zajímavá jména. Ani jeden tým nepřijel v plné sestavě, Spartaku chyběli například Susko, Kebrle, Bednárik, Pelikán a vykartovaný Lacina. Hosté se museli obejít bez obou Sklenářů, Lukáše Bergmana nebo Lejbla.

Sklenář mladší se nakonec dostavil a o poločase vystřídal čtyřiašedesátiletou legendu Rostislava Hubku.

Ale to už bylo skoro po zápase. Hudlice ovládly první poločas, už v 10. minutě šly do vedení Markvartem. Za 5 minut tento hudlický rychlík proměnil penaltu a ve 21. minutě zkompletoval hattrick. Žebrák nechtěl házet flintu do žita, po odehrané půlhodině snížil po chybě obrany Špot. Jenže do přestávky přidali tahouni hudlické ofenzivy dva góly, nejprve skóroval Vostárek a svůj čtvrtý gól přidal Markvart.

Otočit čtyřgólové manko se moc často nepodaří, i tak se o to domácí pokusili. Jankovec vystřelil z rohu velkého vápna a trefil se o tyčku. Pár minut před koncem vykřesal naději patnáctiletý Kováč, ale na další dvě trefy už bylo pozdě. Hudlice si zápas pohlídaly a po výhře 5:3 postupují do semifinále.

Datum losu semifinále bude brzy upřesněn.