Mladší i starší přípravky si pozval minulou neděli Okresní fotbalový svaz Beroun do sportovní haly v Králově Dvoře, kde pro ně připravil dva turnaje. Hala byla doslova narvaná dětmi a ty se dobře bavily. Nejvíc pak borci Cembritu Beroun A a České lva-Unionu Beroun, kteří svoje kategorie ovládli.

Turnaje starších i mladších přípravek uspořádal v Králově Dvoře OFS Beroun. | Foto: OFS Beroun

V obou kategoriích se o triumf rvalo pět družstev, které se střetly systémem každý s každým. Mezi starší přípravkou jednoznačně vládlo áčko Cembritu. Městský klub nedal šanci ani stříbrnému domácímu výběru Cábelíků (7:0) a trchu se trápil jen v berounském derby s Český lvem-Unionem (3:2). O jeho prvním místě ale nebylo pochyb, navíc dva jeho hráči dosáhli také na individuální trofej. Nejlepším brankářem se stal Jan Ptáček a nejlepším střelcem Tomáš Červenka s 12 góly. Oba hráče Cembritu doplnil mezi nejlepšími hostomický Alex Stojka, nejlepší hráč.

Výsledky:

Králův Dvůr A - Cembrit A 0:7, - Hostomice/Chlumec 2:1, - Cembrit C 2:0, - ČL-U Beroun A 3:2; Cembrit A - Hostomice/Chlumec 7:1, - Cembrit C 11:1, - ČL-U Beroun A 3:2; Hostomice/Chlumec - Cembrit C 5:2, - ČL-U Beroun A 3:5; Cembrit C - ČL-U Beroun A 1:8.

Pořadí: 1. místo - Cembrit A - 12 bodů (skóre 28:4), 2. místo - Králův Dvůr A - 9 bodů (skóre 7:10), 3. místo - ČL-U Beroun A - 6 bodů (skóre 17:10), 4. místo - Hostomice/Chlumec - 3 body (skóre 10:16), 5. místo - Cembrit C - 0 bodů (skóre 4:26).

Mezi mladšími přípravkami Český lev-Union vrátil Cembritu porážku ze starší kategorie. Vzájemný duel sice skončil remízou 2:2, ale lvíčci zbytek zápasů vyhráli, zatímco Cembrit zdolal je Zdice. Skončil tak druhý právě před Zdicemi - díky lepšími skóre.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Sahula (Cembrit A), brankářem Vítek Ryska ze Zdic a nejlepším střelcem byl Adam Mantič z ČL-U Beroun A). Trefil se pětkrát.

Výsledky:

Králův Dvůr A - Cembrit A 1:1, - Hostomice/Chlumec 3:2, - Zdice 1:2, - ČL-U Beroun A 0:6; Cembrit A - Hostomice/Chlumec 2:2, - Zdice 2:1, - ČL-U Beroun A 2:2; Hostomice/Chlumec - Zdice 3:4, - ČL-U Beroun A 0:5; Zdice - ČL-U Beroun A 1:3.

Pořadí: 1. místo - ČL-U Beroun A - 10 bodů (skóre 18:3), 2. místo - Cembrit A - 6 bodů (skóre 7:6), 3. místo - Zdice - 6 bodů (skóre 8:9), 4. místo - Králův Dvůr A - 4 body (skóre 5:11), 5. místo - Hostomice/Chlumec - 1 bod (skóre 7:14).

OFS Beroun na závěr poděkoval všem aktérům turnaje a nezapomněl ani na ty, bez nichž by se hrát dalo jen těžko. Zejména na rozhodčího Michala Pánka, ale také celé STK v čele s Lukášem Kadeřábkem, která se postarala o zajištění celého turnaje a jeho bezproblémový chod.