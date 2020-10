První půle duelu mezi Klecany a Zdicemi skončila bez branek. „Myslím, že první půle byla relativně vyrovnaná, možná mírnou převahu v držení míče měli domácí. My jsme hráli na brejky,“ vrátil se k utkání vedoucí Olympie Michael Macourek, který byl tentokrát připraven vstoupit do hry, což se také v druhé půli stalo.

Dvacet minut před koncem se trefil zdický Tomáš Ježek. „Je potřeba říci, že domácí nás na začátku druhé půle přitlačili a byli lepším mužstvem. My jsme však využili standardní situaci. Dominik Rigo poslal krásný centr do vápna a Tomáš Ježek prodloužil hlavičkou míč do branky,“ popsal první gól Macourek. Druhý gól hostů přidal pět minut před koncem Jiří Krůta a hosté už mohli pošilhávat po třech bodech. „Domácí po první brance trošku odešli a my ještě jednou udeřili. Jirka Krůta dostal míč za obranu, domácí brankář vyběhl, netrefil dobře míč a Jirka Krůta dovedl míč do brány. Po této brance jsem věděl, že jsme blízko výhře,“ přiznal zdický vedoucí.

V závěru utkání padaly karty. Hostující Tomáš Koželuh šel předčasně pod sprchy, mimo lavičku byl vykázán i trenér Jiří Kment. „Z naší strany tam bylo pravděpodobně zbytečné dohadování s rozhodčími. Hráči i realizační tým cítili křivdu s některými rozhodnutími sudích. Závěr je taková kaňka za jinak vybojovanou výhrou,“ dodal Michael Macourek. Jeho tým přivítá v neděli od 16 hodin Nové Strašecí, které má ve skupině A stejný počet šesti bodů jako Olympie.

Klecany – Zdice 0:2 (0:0)

Branky: 71. Ježek, 85. Krůta. Rozhodčí: Stejskal, Vaňousek, Kuka. ŽK: Dudek, Zuskin – Krůta, Ježek, Froněk, Melzer. ČK: 90. Koželuh (ZDI). Diváků: 48.

FK Olympie Zdice: Melzer, Froněk, Ježek, Rigo D., Trkovský, Růžička P., Svoboda T. (73. Macourek), Koželuh, Myška Mich., Myška Mar., Krůta. Trenér: Kment.