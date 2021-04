ONDŘEJ KULIČKA

48 let

hráč: SK Březová 08

předchozí štace: TJ Kublov, FC Bzová, SK Tlustice, TJ Stašov

LUKÁŠ PALEČEK

37 let

hráč: AFK Loděnice

předchozí štace: KDC Beroun

JAN BEŽÓ ML.

34 let

hráč: FK Komárov

předchozí štace: TJ Praskolesy, SK Hořovice, FK Marila Příbram, FK Hořovicko

Jak je vám bez fotbalu?

Kulička: Po téměř čtyřiceti letech s fotbalem? Občas chybí (smích).

Paleček: Chybí mi, jak samotná hra, tak naše parta, kvůli které to ještě hraju.

Bežó: Není to ono. Sice jsem si našel jiné aktivity, zejména rodinu, ale občas chybí to vybouření se a přenesení myšlenek na fotbal.

Trénoval jste v nucené pauze individuálně?

Kulička: Občas se jdu proběhnout nebo svézt na kole. Ve svém věku se musím snažit se udržovat v pohybu bez ohledu na fotbal.

Paleček: Teď jsem v poslední době začal zase běhat. Doma cvičím a snažím se udržovat, to už ovšem dlouhodobě, ne jen v této době.

Bežó: Popravdě spíše ne.

Fotbalistům zbývala spousta volného času. K čemu jste ho využíval?

Kulička: Mám rodinu, dvě vnoučata, dům. Pořád bylo co dělat.

Paleček: Tak nevím, jak komu, ale mě moc volného času nezbývá (smích).

Bežó: Jak jsem zmínil, rodina teď hraje prim.

Jste přece jen už staršími plejery. Jak si dál představujete svoji kariéru fotbalisty?

Kulička: Kéž by jako další zpovídání třicátníkem (povzdech). Letos v létě mně bude devětačtyřicet, takže já už nic neplánuji (šibalsky).

Paleček: Jak už to tak bývá, tak končím už asi čtyři roky (smích). Ovšem pořád se tam tak nějak pletu a bojím se, že tomu tak bude ještě dlouho. Nikdy jsem neměl vážné zranění, tak proč končit.

Bežó: V Komárově jsou ambiciózní plány, tak bych byl ještě nějakou chvilku rád u toho.

Jak jste spokojen s postavením svého týmu v tabulce?

Kulička: Určitě jsem, s Březovou hrajeme o špici tabulky.

Paleček: Jsem moc spokojený, jak to kluci rozjeli. Já jsem moc kvůli práci nechodil bohužel.

Bežó: Musím se po té dlouhé době podívat, jak jsme na tom. Pak jak jsou na tom kluci, a teprve potom zhodnotit čeho jsme schopní.

Od minulého pondělí se mělo dát trénovat venku až do počtu dvaceti hráčů. Vše se ale změnilo. Už jste měli od vedení klubu připraven rozpis tréninků?

Kulička: Nemáme. Stejně to naše "vláda" změnila, zůstává nám pořád možnost individuálního tréninku.

Paleček: Jak už bohužel víme, tak se trénovat zase nedá. S hlavním trenérem Jardou Korbou už jsme měli vymyšlený rozjezd, bohužel člověk míní a vláda mění.

Bežó: No, už bylo na čase. Trička začínají být malá (smích). Snažili jsme se využít možnost trénovat kdykoliv to jen šlo. Takže zatím jen víme, že hned v pondělí jsme opět začali. Teď už zase po dvojicích.

Jak moc to bude bolet?

Kulička: V mém věku? Hodně, ani si to nezkouším představit.

Paleček: Tak asi jako každá příprava, tato možná o něco víc kvůli delší pauze.

Bežó: Já myslím, že my starší už víme, kde si ulevit. To půjde.

Kolik budete potřebovat času na dostání se do formy?

Kulička: Co to je forma (smích)? Jeden dva tréninky, ošahat balón a jdeme na to.

Paleček: Máme šikovné kluky, věřím, že z toho moc nevypadli, takže by to nemělo trvat dlouho.

Bežó: Ze začátku to bude o vůli, forma snad přijde potom.

Dohraje se podle vás soutěž, ve které hrajete?

Kulička: Myslím si, že ne, možná chybějící zápasy z podzimu, ale v tomhle jsem skeptický.

Paleček: Za mě se určitě nedohraje.

Bežó: Věřím v to. Mám ještě jedno osobní fotbalové přání a dohrání soutěže by tomu napomohlo. Sice dění kolem vedení fotbalu, karantény týmů apod. nenahrávají regulérnosti celé sezony, ale snad se to dohraje.