Jak už bylo napsáno výš, máte toho celkem hodně. Ať je to projekt Trenéři ve škole, nebo komentování Premier League. Jde to skloubit s prací pro nejnižší fotbal?

Není to jen o propojení a sladění práce v okrese a při komentování. Spíš jde o to zvládnout v OFS základní věci a také ty, které jsme tam slibovali přinést. Tedy aktivnější práce s trenéry, jejich vzdělávání, práce s mládeží apod. Měli jsme za dobu našeho mandátu asi třicet schůzek výkonného výboru a na všech jsem byl prezenčně. Jezdím pochopitelně i na další akce v okrese, ať už jsou to nábory, prezentace ve školách nebo ukázkové tréninky. V rámci jedné z mých aktivit jsme do berounských škol dostali program rozvoje pohybových aktivit, který není jen o fotbale, ale pro naše děti je naprosto nutný, neboť české děti jsou na tom z pohledu nedostatku pohybu kriticky a v nadváze dokonce nejhůř Evropě.

Kolik vám zabere práce předsedy OFS času?

Je to obrovské penzum, protože kromě základních věcí se snažím řešit i problematické věci a nejraději tak, že zajedu přímo na místo a tam to řeším. Stalo se mi i to, že když jsem přijel na místo, tak člověk, jehož se potíž týkala, přede mnou utekl, protože konfrontaci nechtěl.Ale jinak se samozřejmě ve vysokém procentu dohodneme. Celkově to beru tak, že i když mne tohle neživí, beru to jako závazek a snažím se pro fotbal na Berounsku něco udělat a mít z toho dobrý pocit.

Když se někteří lidé z (F)evoluce dostali do čela okresních svazů, mnozí tvrdili, že na nejnižší úrovni to lidem jako Ondřej Lípa nebo Jan Rajnoch, kteří prošli FAČR, televizí nebo národním týmem, nemůže imponovat a že jde je o to, abyste měli pod palcem i fotbalové podhoubí. Jak to vidíte s odstupem, kdy už za sebou nějakou práci máte?

Věřím, že svým přístupem, časem, kolik ho do toho dávám, a pozorností, jsem snad většinu lidí přesvědčil, že jsem do toho nešel s nějakými plány dostat se do vyšších funkcí, to opravdu není můj cíl. Spíš jsme chtěli ve (F)evoluci ukázat nějaký dobrý příklad, kudy se fotbal může ubírat. Neříkám tím, že naši předchůdci ho dělali špatně, protože vše je provázáno až do špičky fotbalu. My měli nějakou představu, jak to chodí, teď ji máme ještě detailnější, ale zjistili jsme, že věci jsou v mnohem horším stavu. Priority vedení FAČR by podle nás měly být úplně jiné, než jsou.

Narážíte na to, že šéf FAČR Petr Fousek kandiduje do UEFA?

Až bude český fotbal v lepší kondici, tak nechť každý kandiduje, kam chce, ale teď by se mělo řešit něco úplně jiného. Proto ještě odbočím od Petra Fouska, neboť fotbal má dlouhodobé problémy se svou základnou a tohle musí řešit velmi rychle. Nejen, že nám ubývají hráči, ale také trenéři, rozhodčí, lidé, kteří se o fotbal starají. Tohle nás může velmi rychle doběhnout.

Takže co nejvíc náborů?

Jasně, ale nejde o to nabrat jen děti, ale také zapojit dospělé. Protože děti vám přijdou, ale když k nim budete mít jednoho trenéra a ten třeba onemocní, tak je s fotbalem konec. Takže potřebujeme i dospělé, ale také vzdělané lidi. Nemusí mít nejvyšší trenérskou licenci, ale minimálně by měli znát práci s danou věkovou kategorií. V Berouně jsme takovou akci udělali, přijeli i skaut Manchesteru City Jan Říčka nebo technický ředitel FAČR Zdeněk Psotka. A stačilo vysvětlit rodičům a trenérům krátkou teorii, předvést krátkou praxi a rozjet diskusi. Jen jsme jim ukázali, že každá kategorie má svoje a podle toho by měly vypadat nároky na děti. A to základní podle mne je, abychom v přípravce a žácích udrželi v dětech vášeň pro fotbal, která jim vydrží i v pubertě, kde o ně při prvním kontaktu s opačným pohlavím, partou nebo nové škole pravidelně přicházíme.

Stárne také populace rozhodčích, právě na Berounsku je tenhle problém dost palčivý. Proč se vám nedaří jich získat víc?

Také na tohle se zapomínalo a neřešilo se to, nicméně není to jen chyba okresů, ale zase spíš systému. Že uděláte nábor, to není systémové. Naši rozhodčí mají cca 120 korun na hodinu, což při dnešním hodnocení není nic, zač jdete pracovat i do jiné práce. Navíc tady vás často někdo verbálně napadá a co je nejhorší, někdy vás napadnou i fyzicky. V okrese máme s rozhodčími problém, ta generace stárne, o čemž už jsem mluvil. Byl to jeden z našich volebních plánů, ale přestože se mu intenzivně věnujeme, nedaří se nám ho plnit. Přitom jsme dělali nábor na středních školách na Berounsku, snažili se oslovit všechny dorostenecké týmy. Bohužel v okrese jich je málo. Ale kohokoliv, kdo by měl chuť fotbal pískat, rádi uvítáme mezi sebou.

A co oslovit starší, končící hráče?

To je logicky jedna z cest, ale oni dnes nekončí v pětatřiceti, kdy by třeba ještě pískat šli. Končí před padesátkou a to chtějí mít většinou od fotbalu klid. Nechci, aby to znělo, jako že mám spoustu argumentů, proč to nejde, protože my se opravdu snažíme dělat maximum. Třeba motivační program pro kluby. Pokud by dodaly rozhodčího, my mu poskytneme veškeré vybavení do začátku a po odpískání určité části zápasů dostane bonus a klub to samé. Nereagoval, bohužel, jediný klub…

Co vůbec říkáte uvažované restrukturalizaci soutěží, kdy odpadne jedna ČFL a hlavně B třídy?

Měli jsme teď s dalšími členy F(evoluce) na tohle téma schůzku, a přestože nejsou žádné závěry, tak já říkám, že to nesmíme vytrhovat z kontextu témat k řešení. S restrukturalizací soutěží toho souvisí moc. Třeba rozhodčí a jejich uplatnění. A další a další témata a vlastně s tím souvisí celé fungování FAČR. Kdo a jaké soutěže bude řídit? Změní se poměry? Nebudou už teď kriticky podfinancované okresy moc nefouknuté? Kdo zbytek bude platit, budou se podílet kluby, nebo FAČR? Je to prostě mnoho otázek.

FAČR zeštíhlením krajských soutěží cílí asi na vyšší kvalitu fotbalu, nebo ne?

Zachovat kvalitu je pro konkurenceschopnost českého fotbalu klíčové, na druhé straně je tady jeho udržitelnost. K té může vést zjednodušení struktury, aby nám týmy třeba v divize nejezdily od čerta k ďáblu a zároveň, aby byly soutěže atraktivní. Ale to je jen jeden příklad.

Zmínil jste financování okresů, podle vás příliš nízké. Diskutuje se i téma, zda nezvýšit hráčské příspěvky a pomoci si takto. Byl byste pro?

Okresy na tom jsou s penězi opravdu špatně. Vezměte si, že na veškeré projekty v rámci okresu Beroun jsme si museli seznat peníze sami. Něco jsme dostali od kraje, od FAČR máme nějakou neměnnou částku, ale to stačí přesně na zabezpečení soutěží. My ovšem potřebujeme také lidi vzdělávat, dostávat k nim zásadní informace. Bez toho se dopředu nikdy nepohneme. Musím velmi poděkovat i obcím, které nám menšími částkami přispěly k realizaci projektů, i díky nim se to alespoň částečně daří.

Mluvil jste o tom, že fotbalová populace stárne a vlastně na všech frontách. Co se s tím dá dělat?

Jsem přesvědčen, že nás čeká zásadní reforma struktury celého fotbalu, protože dobrovolnická složka už odumírá a mohlo by nás to v krátkém časovém horizontu dohnat. Jako F(evoluce) pořád přemýšlíme, co se s tím dá dělat, teď se potkáváme i na širších platformách a diskutujeme i s některými lidmi z Moravy. Varianty řešení jsou, ale nechci říkat, že jedno je unikátní. Variantou je, aby řízení (procesní) například převzaly kraje, a aby volily klidně všechny kluby. Změnit se pak musí i organizační jednotky a udám příklad: jeden okres má 11 týmů a jiný padesát dva. Tedy obrovská disproporce, přitom oba okresy dostávají podobný paušál a pak něco podle počtu odehraných utkání. Nenarážím tím na menší okresy, kde jsou skvělí kluci, ale takových disproporcí je v republice hromada. Takže máme v hlavě nápady, ale je otázka, jestli a jak to uchopí vedení FAČR.

Zatím neoficiálně se mluví o možném zvýšení příspěvků, které by mohly mohlo pomoci právě podfinancovaným okresním svazům. Je to podle vás průchodné a neskončily by ty peníze jak se v Čechách nedobrým zvykem zase někde jinde?

Jsem někdy brán jako revoluční hlas (úsměv), ale tak to není. Spíš, když se o něčem bavíme, tak dávám na stůl argumenty. Se zvýšením příspěvků jednoznačně souhlasím, deset let je nikdo nezvyšoval. Ale mám tam jedno velké ALE: získané peníze musí být jasně pojmenovány a využity účelově. Už někde zaznělo, že část by mohla jít tam, část tam a část na FAČR. Hned jsem vstal a řekl, že věta: „Na FAČR“ neexistuje! Teď to nemyslím proti FAČR, jen je potřeba úplně přesně pojmenovat, jak se s těmi penězi naloží. To samé na krajích a okresech, i tam bude nutné předem vědět, nač přesně se prostředky využijí.

Nemůže někoho zvýšení poplatků odradit? Čech nemá problém zaplatit si za posilovnu, tenis, s kamarády za tělocvičnu, ale fotbalista má často dojem, že i malý klub si ho musí hýčkat a předcházet a že za něj musí příspěvky platit.

To máte možná pravdu, ale mohlo by jít o zvýšení ze dvou stovek třeba na čtyři za rok, to v dnešní době plné inflace přece musí každý pochopit. Jde o to, jak jsme pracovali s mládeží a kluby na nejnižší úrovni nebo s kluby výkonnostního fotbalu, a teď se nám to vrací. A nyní balancujeme na hraně, co udělat proto, abychom o další lidi ve fotbale nepřišli a co už udělat nemůžeme. Bohužel si tímhle procesem musíme projít, aby se fotbal zase nadechl.

V Berouně vás čeká v neděli valná hromada, čím budete bilancovat uplynulé období. O počtech rozhodčích jsme mluvili, co je naopak pozitivní?

Řekl bych, že se snažíme hlavně o komunikaci a totéž bychom chtěli, aby bylo silnější od klubů. Komunikace je podle mne základ. Co se týče konkrétních věcí, tak na Berounsku se třeba dlouho nedělaly trenérské licence. Loni jsme udělali dvě plus velký vzdělávací den, který chceme v červnu udělat znovu a snad už bude přát i počasí. Lidé co tam byli, byli nadšení, vždyť popovídat si třeba se skautem Manchesteru City, to je přece lákadlo!

Jak je to s účastí zástupců klubů na mimořádné valné hromadě s ohledem na zaplacení příspěvku FAČR? Na rok 2023 má být zaplacen do 15. března, valná hromada se koná už 26. února. Do té doby jsou členy FAČR všichni, kteří měli zaplaceno na rok 2022…

Podle stanov musí být řádná valná hromada do 15. února, to je odpověď. My nyní děláme mimořádnou. Připravujeme nové stanovy a pokud by byly odsouhlaseny, tak tam právě navrhujeme, aby se valná hromada mohla konat kdykoliv v úvodu roku. A pouze volební by byla ohraničena časem, protože po okrese se musí volit do krajů a pak do FAČR. Každopádně tohle je součástí jednoho a tisíce dalších problémů, které bychom rádi pomohli fotbalu ladit.

Čekáte klidnou valnou hromadu?

Myslím, že není důvod k nějaké nevraživosti, byť je tam skupina lidí, která nechtěla, abychom byli zvoleni my a vymezují se vůči nám. Nejde se zalíbit všem, a i s těmi komunikujeme. Spíš nevím, kolik klubů dorazí. Protože lidé nebyli zvyklí chodit na ni tak často, ale jednou za čtyři roky. Což bylo špatně, protože valná hromada by měla schvalovat každoročně třeba zprávu z hospodaření. A jasně říci klubům: pracovali jsme tak a tak, utratili tolik a tolik peněz za tohle a tohle. A naše priority do dalšího období jsou následující… Načež dostanou prostor zástupci klubů a budou se nás ptát, co je zajímá a co je třeba vyřešit z jejich pohledu. Naprosto relevantní a jedině dobře, že se všichni jednou za rok sejdou a vše proberou. Všichni lidé ve Výkonném výboru i komisích se snaží být k dispozici klubům a já bych jim všem chtěl obrovsky poděkovat za to, že fotbalu věnují svůj osobní čas nad rámec klubových povinností.

Některé kluby byly vyzvány, aby přinesly ověřené usnesení z poslední valné hromady jejich klubu, aby bylo jasné, kdo je statutárním zástupcem klubu. Není to zbytečné papírování, když je všechno uvedeno na FAČR, veřejném rejstříku a ČUS? Tedy u těch, kteří to mají v pořádku…

Úžasná otázka… Na předešlé valné hromadě kolem toho byly obrovské obstrukce a jde o to, že u řady klubů není z rejstříku patrné, kdo je jejich statutárním zástupcem. A pokud tohle platné není, tak hazardujete tím, že když měníte stanovy a děláte jiná zásadní rozhodnutí, může je to zneplatnit. Proto ověřené usnesení potřebujeme. A nevyžadujeme to jen my, ale i zákon.

Není problémem OFS Beroun určitá polarita dvou částí okresu, tedy Berounska a Hořovicka?

Trochu to tak cítím, ale přitom na obou stranách vidím senzační lidi, kteří by se podle mne v lecčem odborně i názorově potkali. Na Hořovicku je velké procento klubů, které výborně pracují s mládeží, mají tam i vynikající trenéry. Na Berounsku je zase ohromný přístup města, které je úžasně pozitivní, dovede vidět věci v souvislostech, systémově a umí s nimi pomoci.

Vrátím se ještě do velkého fotbalu, protože jste v jedné z předešlých otázek naznačil, že jako F(evoluce) nesouhlasíte s tím, aby Petr Fousek kandidoval do vedení UEFA, protože český fotbal by měl řešit jiné problémy. Petra Fouska jste ve volbách podpořili, už toho litujete?

Prioritou šéfa FAČR by teď nemělo být dostat se do výkonného výboru UEFA. Neříkám, že ne jindy, ale teď je potřeba řešit opravdu mnoho jiných problémů. Do nich je potřeba investovat pozornost, energii a čas.

Chystáte i nějakou přímou konfrontaci s předsedou?

To si nemyslím. My ve F(evoluci) už nyní víme, že jsme při podpoře volby prvního muže FAČR udělali chybu. I pro řadu dalších lidí F-evoluce po volbách přestala existovat a začali ji hanit, ale to jen ukázali své pravé motivy. Nicméně jsme si řekli, že budeme pokračovat v tom, co jsme si určili, tedy že budeme pracovat na rozvoji krajů a okresů. Přispívat tím, co známe, víme, umíme.



Berete za chybu podporu Petra Fouska? Koho byste s odstupem doby volili nyní?

Volili bychom koho jsme měli v plánu původně, tedy Vláďu Šmicera. Větší část Moravy však žádala Petra Fouska a my nechtěli rozbít možnou změnu v českém fotbale. Proto jsme naše přesvědčení upozadili a nyní víme, že to asi byla chyba, byť to nikde nerozkřikujeme ani nepíšeme na zdi. Klubům, které nám to vyčítaly, jsme se omluvili. O to víc se snažíme nyní vytahovat podle nás důležitá témata a předávat je dál.