Po sobotním hattricku na hřišti do té doby neporaženého Žebráku se Břetislav Vlasák stává Osobností Deníku. Ve článku se dozvíte nejen o jeho fotbalové kariéře, ale také vášni pro kaskadérskou show s koňmi.

Břetislav Vlasák neovládá jen fotbal, ale také jízdu na koni. | Foto: se svolením Břetislava Vlasáka

Břéťa s fotbalem začal v pěti letech v Zadní Třebani, kde ho k fotbalu přivedli rodiče a babička. „Ve Třebani jsem byl do starších žáků, kdy jsem měl tehdy střídavý start v FK Králův Dvůr. Tam jsem po roce také přestoupil. První rok byl pro mě těžký, protože jsem začal trénovat hned s o rok starší kategorií, takže jsem nastupoval do zápasu většinou jako střídající hráč. Po půl roce jsem si ale vydobyl místo v základní sestavě. Trénoval nás Karel Mencl, který byl opravdu výborný trenér, díky němu jsem se naučil používat levou nohu. Dá se říct, že jako pravák mám teď levou nohu mnohem lepší. Hrával jsem a i teď hraju v pozici záložníka, takže připravovat nebo dávat góly mě vždy bavilo a i se to dařilo. V Králováku jsem strávil pět let a byla to ta nejlepší léta, měli jsme skvělou partu kluků a herně i výsledkově jsme byli velice dobří,“ kladně vzpomíná na své působení v Králově Dvoře Vlasák.

Osobnost Deníku: Martin Kraus se po zranění pomalu vrací na trávník

„Postupem času starší kluci odcházeli, někteří do A-týmu, někteří skončili jinde. Já jsem měl tu možnost díky trenérovi začít trénovat s A-týmem a dokonce se mi podařilo do pár zápasů nastoupit, sice jen na konci, ale i tak to byl splněný sen. V Králováku jsem skončil, když začal coronavirus. Rok jsem nikde nehrál a začal pracovat více s koňmi. Fotbal mi ale chyběl a na vysoké úrovni jsem pokračovat nechtěl, tak jsem přestoupil zpátky do Zadní Třebaně, kde je úžasná parta a přijali mě mezi sebe. Jsem tady tedy už třetí sezónu,“ říká středopolař Zadní Třebaně.

Jako nováček okresního přeboru zvládla Zadní Třebaň o minulém víkendu porazit silný Žebrák, sám Vlasák navíc vstřelil hattrick. „Mám z toho strašnou radost, ukázali jsme týmový výkon i to, že se můžeme měřit s lepšími týmy. Za hattrick jsem rád, konečně mi to tam spadlo a po prvním gólu, kdy jsem dostal přihrávku od Davida Váni, šel sám na brankáře a dal gól, se mi dost ulevilo. Druhý gól jsem dal z přímáku a třetí po chybě domácího hráče, spoluhráč vybojoval balón a opět mě poslal samotného na brankáře. S trenérem Martinem Zímou jsem tyto situace trénoval, jelikož mi to v minulé sezóně dělalo velký problém a spoustu šancí jsem zahazoval. Teď ale můžu říct, že už vím, jak na to,“ těší Břetislava Vlasáka.

Osobnost Deníku: Komárovský Luděk Kaufman si zahrál i ve Švédsku

Že se mohou rovnat týmům z okresního přeboru už ukázali v loňském finále poháru OFS Beroun, když těsně podlehli Hudlicím. „Prohra ve finále poháru nás hodně bolela, protože přišlo několik fanoušků a atmosféra byla úplně neskutečná, hned se nám hrálo lépe. Mrzí nás, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, šancí jsme na to měli spoustu, jen při nás nestálo štěstí. Hudlice jsou vyspělé a skvěle hrající mužstvo, takže si pak náskok pohlídaly a vyhrály. Já jsem ale na tým pyšný, jak jsme finále zahráli, teď je potřeba se z toho ponaučit a tento rok se do finále dostat znovu a doufám, že se nám ho podaří vyhrát,“ má jasný cíl Vlasák.

Po několika sezónách ve III. třídě se Ostrovanu konečně podařilo postoupit do okresního přeboru. „Postup do okresu byl náš velký cíl. Chceme být ale tým, který hraje o vyšší příčky a ne se zaseknout ve spodu tabulky. Máme skvělý tým, který nevypouští žádný zápas, i když je favoritem soupeř. Chceme se fotbalem bavit a vyhrávat, takže se dá říct, že ambice na to postoupit určitě máme. Musíme to ale potvrdit v nadcházejících zápasech. Letos se nám v zápasech daří proměňovat šance, které jsme minulý rok zahazovali. Máme kluky, kteří dokážou týmu pomoct když se nedaří nebo tu tíhu vzít na sebe. Všichni to jsou skvělí fotbalisté, bez kterých bych góly nedával,“ uznává Břéťa kvality svých spoluhráčů.

Osobnost Deníku: Jiří Krůta táhne Zdice za postupem

Fotbal ale není jediným koníčkem, který má rád. „Mimo fotbal se věnuji práci s koňmi, máme kaskadérskou skupinu Niños de Caballos, se kterou jezdíme po Evropě a věnujeme se show, takže veškerý volný čas trávím s koňmi. Je to vždycky koně - fotbal. Trenér mi to občas dává sežrat, protože kvůli show nestihnu o víkendu zápas, nebo vždy po zápase chodím domů a ne na pivo (směje se). Kluci se mnou ale drží a podporují mě i v tomhle světě, hlavně Martin Suchý, který je můj velký kamarád i mimo hřiště. Máme tam opravdu skvělou partu a jsem rád, že můžu hrát zrovna ve Třebani,“ dodává Vlasák a zároveň děkuje svojí přítelkyni: "Jak ve fotbale, tak i v životě u koní mi ve všem pomáhá, je mi oporou a taky věrnou fanynkou Ostrovanu!"

Za redakci Břéťovi přejeme, ať se mu na obou frontách nadále daří přinejmenším jako do teď.