„Funguje nám to na hřišti a musím říci, že také v kabině, kde se vytvořila fakt hodně dobrá parta kluků. To se odráží i na výkonech, zvlášť, když kluci už po dvou třech letech leccos ze hry pochopili. Letos to zatím přináší ovoce,“ chválí mladé spolubojovníky Jiří Mareš.

Sám má za sebou výbornou kariéru, v níž se dostal až do nejvyšší české soutěže. Kluk ze Rpet u Hořovic vyrůstal od žáků v Příbrami, zahrál si taky za České Budějovice. Má nač vzpomínat, získal pěkných pár úspěchů.

„Příbram byla sice malý, takový rodinný klub, ale také jsme s klukama hodně drželi při sobě. A zahráli jsme si na největších českých stadionech, pro takové zážitky člověk fotbal dělá. Na Spartě jsme dokonce jednou za trenéra Vavrušky vyhráli 2:0, to byl parádní zážitek a obrovský úspěch. Porazili jsme taky Plzeň v její silné éře s Pavlem Horváthem či Markem Bakošem,“ vybavuje si.

Mimochodem proti Plzni dal Jiří Mareš i jeden ze dvou svých slavných gólů. „Tehdy rozhodl o naší výhře 1:0, a protože v té sezoně se nám jinak moc nedařilo, hodně nám tahle výhra pomohla k záchraně. Velmi rád vzpomínám také na svou první branku v Ostravě na Baníku – zpoza vápna a pěkně o tyčku,“ vzpomíná.

V nejvyšší soutěži odkopal Jiří Mareš nakonec 92 zápasů a dal sedm branek. Poměrně brzy, v šestadvaceti, však skončil a zamířil do německého Deggendorfu a pak zase k domovu, do Hořovic. Proč tak brzy?

„Já to měl vždycky postaveno tak, že se pokusím dostat k nějakému zajímavému zahraničnímu angažmá, nebo do špičkového českého klubu. Protože v těch menších se nijak nezajistíte. Když jsem viděl, že už se mi to asi nepovede, zvolil jsem raději jinou cestu, tedy že si najdu zaměstnání a fotbalem si jen přilepším,“ vysvětluje hráč, který začal pracovat se satelitními technologiemi a nyní kvůli rodině přešel k Solar Turbies.

Fotbalem se hlavně baví, byť divize podle něj není lehká soutěž. Sice se v ní možná hraje malinko horší fotbal než třeba před patnácti lety, ale zato běhavější, protože tady působí hodně mladých borců. „Každopádně je to tak, že naplno musíte být připraven na každý zápas,“ hlásí.

A zlepší se ještě ovečky, které se pokouší s trenérem Ivanem Pihávkem a dalšími členy vedení klubu motivovat také on? „Vtloukám jim do hlav, že na zlepšení mají a někteří to už pochopili. Jmenuji třeba Michala Záluského, Martina Kušku, Tomáše Hlídka, ale i někteří další jako mladičký Wacker, nebo Vostárek, jenž už je tahounem a měl by podle mne také na druhou ligu. Ale záleží i na nich, co si od kariér představují, kam se chtějí ubírat, zda se chtějí fotbalem raději bavit, nebo v něm něco dokázat,“ přemýšlí nahlas Jiří Mareš.

Každopádně v Hořovicích dříme talent, přesto třeba směrem k postupu do ČFL je Jiří Mareš opatrnější. „Když jsem před čtyřmi roky přicházel, klub se ještě trochu mátořil z jediné sezony, ve které si ČFL vyzkoušel. I proto bych tomu tady dal ještě nějaký čas, tak dva tři roky. Pokud by i pak mužstvo vydrželo pohromadě a zlepšovalo se, tak proč to pak nevyzkoušet. Zatím budeme rádi, když se nám bude dařit, zkusíme se dostat třeba do horní poloviny tabulky a hlavně, budeme sebe a fanoušky fotbalem bavit,“ zakončil Jiří Mareš.