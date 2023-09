Pro Zaječov je Marek Hlavatý nesmírně důležitým hráčem. V prvním zápase okresního přeboru nasázel hattrick, poté gólem a proměněnou penaltou pomohl k postupu do druhého kola poháru OFS Beroun. V předehrávce ve středu 6. září byl u obou gólů a pomohl zdolat berounskou rezervu 2:1. Proto ho vyhlašujeme Osobností Deníku pro tento týden.

Marek Hlavatý nastupuje nově za Zaječov | Foto: se souhlasem M. Hlavatého

„Fotbal jsem začal hrát v Komárově ve čtyřech letech, za dva roky jsme s bráchou odešli do Hořovic. Tam jsem hrál do konce přípravky a následoval přestup do Příbrami. Brácha byl talentovanější, toho si vyhlédli do Sparty. V Příbrami jsem odehrál celé žáky. V dorostu jsem už byl zpět v Hořovicích. Od 17 let jsem hrál divizi a po čtyřech letech jsem přestoupil do Komárova do I. B třídy, kde jsme se po šesti letech prokousali až do divize,“ popsal svoji fotbalovou cestu Hlavatý.

S divizí měl už bohaté zkušenosti a proto spoustu lidí překvapilo, že po sezóně přestoupil právě do Zaječova. „Na fotbal přestal být čas, v Zaječově máme nově otevřenou restauraci, stavím zde dům a je tu hodně kluků, se kterými jsem hrával v Komárově,“ vysvětlil svůj přestup Marek a k jeho roli dodal: „Spoustu let jsem hlavně bránil, teď se snažím hrát vepředu.“ A zatím se mu to daří, na hřišti je hodně nebezpečný.

Návrat do vyšší soutěže ale zatím neplánuje. „Nabídka i možná nějaká byla, ale mně se nikam nechce jezdit. Rodina, práce a stavba domu mi zabere veškerý čas,“ řekl Marek Hlavatý.

Jeho bratr Michal je stálicí v záloze ligových Pardubic, Marek se jeho zápasy snaží sledovat alespoň v televizi. „Tak do Pardubic se teď vůbec nedostanu. Byl jsem se podívat akorát když hráli na Spartě. Jinak se snažím koukat v televizi na každý zápas, ale když se nám do toho vloží nějaká oslava, sraz a tak dále, tak ani televizi nestíhám,“ mrzí Marka.

Již zmiňovaný zápas s berounským béčkem se odehrál v dřívějším termínu, protože v sobotu 9. září od 14 hodin začíná akce Zaječovské Zaječení. „Soupeř byl na balónu lepší. Čekal jsem od nás trochu víc, neboť jsme měli solidní sestavu, ale ve finále se vždy hraje na góly a my dali o jeden víc než Beroun,“ ví dobře Hlavatý a zve na sobotní akci: „Obec připravila program pro všechny věkové kategorie. Bude zde například pro děti divadlo a skákací hrady, dechovka, country a následně i řada rockových kapel. Vše se koná v prostorách restaurace Lidový dům Zaječov.“