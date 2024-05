Honza začal kopat do meruny již v brzkém věku na různých školních kroužcích nebo fotbalových akcích. Tréninky pravidelně navštěvoval až později ve starších žácích v Broumech. „Po pár letech jsem přestoupil na rok do Svaté a jako dorostenec jsem začínal již v Žebráce, kde hraji do teď,“ popisuje.

Trenér Spartaku Žebrák Lukáš Kačírek ho o víkendu poprvé využil na hrotu útoku. Honza jeho důvěru splatil, jelikož síť soupeřovy branky rozvlnil hned čtyřikrát. „Opravdu to bylo poprvé, co jsem hrál mimo svoji obvyklou pozici obránce. Jelikož se nám uvolnilo místo útočníka, po domluvě s trenéry se rozhodlo, že tento zápas nastoupím výjimečně právě tam. Jako každý fotbalista jsem byl rád, že jsem mohl pomoci svému týmu k výhře. Moc jsem nevěděl, co od role útočníka očekávat. Ovšem věřil jsem si a s každou minutou na hřišti sebedůvěra stoupala. Trochu mě mrzelo, že se mi střelecky zadařilo pouze v prvním poločasu, ale ve druhém už byla znát únava. I tak si myslím, že zápas skončil moc hezkým výsledkem, který jsme po sérii proher potřebovali,“ má radost z týmového úspěchu.

Okres: Chyňava zachránila spanilou jarní jízdu, vede už o šest bodů

„V útoku se mi líbilo dost, pravděpodobně k tomu přispěly i ty vstřelené góly a také obrovská podpora od týmu. Jestli na tuto pozici nastoupím i v příštích zápasech, to už záleží pouze na rozhodnutí trenérů, které jsem snad přesvědčil především svým výkonem na hřišti. Pokud ano, uvidíme tento víkend, zda se mi nadále bude takto dařit i proti Zadní Třebani,“ vyhlíží další mistrovské utkání.

I přes zmíněnou sérii porážek v Žebráku panuje dobrá nálada. „Atmosféra v Žebráku se mi vždy zdála velice přátelská a o to podle mého v těchto nižších soutěžích jde především. V posledním roce přišlo několik nových hráčů, bohužel většina z nich dlouho nevydržela. Ovšem ten základ stále pevně drží a já věřím, že to tak zůstane. Na trénincích i v kabině vládne především přátelská a humorná atmosféra, ale když na to přijde, dokážeme se všichni plně soustředit na zápas a na náš týmový výkon,” nechává Jan Celner nahlédnout do žebráckého fotbalového prostředí.

A co Honza dělá, když zrovna není na hřišti? „Jelikož jsem relativně čerstvě vystudovaný, tak v soukromém životě se nejvíce věnuji asi své práci v oboru IT a to v Praze. Co se týče volného času, tak pokud vynechám svůj největší koníček, což je právě fotbal, rád se zajímám o technologie, především o ty počítačové. Rád poslouchám hudbu a zbytek volného času trávím s rodinou a přáteli,“ dodal dvacetiletý Jan Celner.

Autor: Vojtěch Fairaisl