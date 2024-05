V žácích půl roku nastupoval za Český lev - Union Beroun, ale brzy se vrátil do Hořovic. Tam několik dní před šestnáctými narozeninami nastoupil do prvního zápasu České fotbalové ligy proti Písku. Trenér Petr Vrabec ho nasadil do dvanácti utkání, a jelikož se v té době ještě Hořovicku vůbec nedařilo, na konci sezóny přišel pád do divize.

Mach se stal základním pilířem sestavy A-týmu a všichni věděli, že ho v budoucnu čeká přestup. Toho se nakonec dočkal až po covidové pauze, kdy si ho vyhlédl Králův Dvůr, kde přispěl za šestnáct zápasů devíti brankami, půl rok se mu povedl na výbornou a začaly ho sledovat i kluby z vyšších soutěží. K momentální situaci bývalého týmu, jenž má po víkendových zápasech zase o něco blíže k sestupu, se vyjádřil následovně: „Byla by to obrovská škoda. Na druhou stranu, pokud budou v divizi Hořovice, Komárov a Králův Dvůr, tak se můžeme těšit na spoustu zajímavých zápasů,“ poznamenal Mach.

Po povedené štaci zamířil Mach do Táborska, kde si v 21 letech poprvé zahrál druhou ligu. Momentálně je po zranění, ale v posledním utkání vstřelil branku Kroměříži a je připraven také nastoupit do baráže proti Českým Budějovicím.

„Vše šlo podle plánu, rychle jsem začal rehabilitovat a podle mě jsem se brzy dostal do nějakého normálního režimu. Ale když jsem v rozmezí února a března přecházel na hřiště, tak jsem začal mít lehčí problémy s kotníkem. Pořád mě to trošku trápí, ale do zápasu jsem připravený naskočit, nějak enormně mě to neomezuje,“ prozradil Mach.

Barážová utkání by se v Táborsku mohla přirovnat ke svátku fotbalu. „Stoprocentně! Jsou to zápasy, pro které člověk fotbal hraje. Těší se na ně, navíc my to máme okořeněné tím, že máme jihočeské derby. Dva největší kluby na jihu Čech jdou proti sobě, diváci se určitě moc těší a my také,“ říká Jan Mach. Na otázku, zda by byl sen poslat Táborsko do ligy, odpověděl okamžitě „To by bylo neuvěřitelné, to už by mě nikdo nezastavil,“ smál se Mach.

Autor. Vojtěch Fairaisl