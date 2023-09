Po značném posílení zdického kádru je cílem postup zpět do I.A třídy, kterou Zdice nedávno hrály. Jenže první zápas na hřišti rezervy Cábelíků skončil pro Olympii nešťastně 1:5. „Myslím si, že to bylo tím, že jsme si mysleli, že se porazí sami. Že to půjde bez makání a to nás vytrestalo a dost poučilo,“ ví zdický kapitán.

Po čtyřech kolech má na svém kontě čtyři zářezy. V uplynulých sezónách se dostával i nad 20 branek, cíl ale stanovený nemá. „V útoku bych samozřejmě góly chtěl dávat, ale moje práce už je to jenom uklízet, je to hodně o servisu spoluhráčů, který je teď kvalitní,“ říká Jiří Krůta.

Zdický kádr před ročníkem hodně posílil, dokonce si zahraje i se svým bratrem Jakubem. „Posílili jsme určitě, mělo by to být znát, i když první zápas se to neukázalo. Mělo by to být lepší a lepší. Kluci do party zapadli rychle, s většinou jsme se znali ještě předtím, než jsme spolu hráli,“ uvedl Krůta, který se k ambicím týmu vyjádřil následovně: „Cílem je postup do I.A třídy, pár let zpátky jsme to hráli. Víme, že bychom to v pohodě mohli hrát znovu, takže určitě bychom tam chtěli postoupit zpátky.“

Na závěr zdický kanonýr dodává slova chvály: „Všichni si uvědomujeme, že to teď funguje dobře. Pochvala patří především vedení oddílu, že nám na téhle úrovni připravují podmínky, jaké máme. Také všem lidem, kteří se okolo fotbalu ve Zdicích pohybují.“

A má pravdu, Zdice během loňské sezóny například zakoupily kameru VEO a sestřihy utkání vkládají na svůj web, facebookový i instagramový profil. „V tomto ohledu odvádí náš vedoucí Michal Macourek dobrou práci, není mu to jedno, vkládá do toho svou energii a čas,“ dodal Jiří Krůta.

My Jirkovi přejeme, aby přidával gól za gólem a v závěru sezóny se svým týmem oslavil postup do I.A třídy, kam kádr těchto kvalit určitě patří.