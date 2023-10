Vynikající fotbalista Martin Kraus si zahrál za Bohemians 1905 a 1.FK Příbram v lize. V roce 2014 poprvé hostoval v Králově Dvoře. Po dvou letech hostování se z něj stal oficiálně Cábelík, pravidelně je nejlepším střelcem svého týmu a nosí kapitánskou pásku. Teď je po zranění, ale už se postupně dostává na hřiště z lavičky. Je jen otázkou času, kdy nastoupí v základní sestavě a začne být pro soupeře tak nebezpečným, jak jsou všichni zvyklí.

Kapitán Králova Dvora Martin Kraus. | Foto: Pavel Paluska

Svou kariéru měl našlápnutou slušně, skoro všemi mládežnickými kategoriemi prošel ve Spartě. „Začínal jsem někdy okolo šesti let ve Spartě Krč, z té jsem brzy přestoupil do Sparty. Tam jsem byl do dorosteneckého věku, kdy jsem přestoupil do Bohemky, kde se mi podařilo nakouknout do ligy. Následoval přestup do Příbrami a pak už do Králováčku, kde jsem doteď,“ popsal svůj fotbalový příběh Martin Kraus.

Starty v nejvyšší soutěži mu daly hodně. Sám říká, že velký rozdíl je především v kvalitě hráčů, jak technické tak taktické. Na kvalitní fotbalisty narazil ale i v Králově Dvoře. „Pamatuji si, že první půlsezónu jsme měli super výsledky. V týmu jsme měli super fotbalisty i partu - Tomáš Šilhavý, Jirka Sabou, Milan Petr, Vláďa Bálek, ale třeba i cerhovické duo Roman Fulín, Karel Franěk,“ vzpomíná Martin na začátky v Králově Dvoře.

V poslední době se na něj ale lepí smůla. „Na jaře jsem se bohužel zranil dva týdny před soutěží a nyní přímo při generálce, z ničeho nic jsem ucítil bolest v lýtku. Vyšetření ukázalo, že trhlina je poměrně velká, takže rekonvalescence zabrala pěknou řádku týdnů,“ mrzí zkušeného středopolaře.

I jeho absence má vliv na týmové výsledky, které prozatím nejsou ideální. „Naše výkony a s nimi i výsledky půjdou nahoru, kádr se v létě částečně obměnil. Přišli jsme o dlouholeté stoperské duo Novák - Hell a do toho nás postihla marodka, jakou zde nepamatuju. Nyní již začneme sbírat body, jak u nás bylo zvykem,“ věří Martin Kraus.

Na závěr dostal Martin možnost někoho pochválit: „Určitě díky a můj obdiv patří všem trenérům a funkcionářům, kteří se motají kolem amatérského nebo mládežnického fotbalu ve svém volném čase.“

My Martinovi přejeme, aby mu zdraví pevně drželo a začal se svým týmem sbírat body, které teď tak potřebují.