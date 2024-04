Už v přípravce hrál společně s Václavem Šebkem se staršími spoluhráči. „Pak jsme šli do žáků do Hořovic, kde se tou dobou hrála žákovská liga, odkud si nás postupně trošičku rozebrali. My jsme šli s Vencou do Bohemky, pak tam byl Matěj Hybš, který šel do Sparty a teď hraje ligu. Byl tam taky Mára Čepelák, jehož kroky mířily do Slavie, Kuba Vaníček zamířil do Plzně. Takže si nás takhle postupně rozebrali, protože v Hořovicích se v té době pravděpodobně nehrála ani dorostenecká divize. To se docela povedlo, bylo to fajn,“ vzpomíná na mládežnické štace.

V Bohemians Tomáš odehrál zbytek žákovských a celé dorostenecké kategorie, poté si zahrál za juniorku. „Po juniorce jsem šel pryč, protože pak bylo vidět, že na áčko jsem neměl. Chvíli jsem se ještě vrátil do Hořovic do chlapů do divize a pak na chvilku do Německa. Po Německu jsem přestoupil do Hostomic, asi tři roky jsem byl v Králováku a teďka jsem šel zpátky do Všeradic,“ říká Šebek.

V Německu to ale nebylo to pravé ořechové. „Nebavilo mě to, nebylo to ono. Šel jsem tam za kamarádem, říkal, že tam hraje. Samozřejmě mě lákal hlavně na peníze, ale musím říct, že to za to nestojí. Jet tam, nechat si jenom nadávat, co tam z Česka děláme. Nás zrovna bylo v týmu asi sedm Čechů, takže opravdu jsme to dostávali sežrat jak od soupeřů, tak od rozhodčích. Musím říct, že jsem se hrozně těšil zpátky do Čech, na partu a kabinu. Sem jsme jezdili jen třeba v pátek na trénink a v sobotu zápas, takže vlastně ani kluci ve vlastním týmu vás nebrali,“ vybavuje si pravděpodobně jeho nejhorší fotbalové vzpomínky.

Po návratu z Německa tak zamířil do Hostomic, odkud si ho vyhlídl třetiligový Králův Dvůr. „Nejdřív jsem šel jen tak za klukama do Hostomic, pak si mě ještě vytáhli do Králováku, ale potom se nám narodila holčička a už to časově nešlo moc stíhat a proto jsem se vrátil do Všeradic. Jak říkám, táta trénuje, všechny ostatní kluky znám z přípravek, takže zase po delší době hrajeme spolu,“ těší Tomáše Šebka.

Všeradicím se v jarních odvetách okresního přeboru daří. První klání sice prohráli, následující tři ale zvládli vítězně a Tomáš navíc vstřelil čtyři branky. „Vypadá to dobře, ale občas máme menší problém se šířkou kádru. Schází se nás deset, jedenáct na zápasy. Doplňujeme to dorostenci, teď je nás zase o jednoho méně, protože se zranil Lukáš Hruška. V Hudlicích jsme byli v jedenácti lidech a už o poločase jsme měli dvě zranění,“ mrzí Šebka.

Mimo fotbal a rodinu už Tomášovi nezbývá moc času na ostatní koníčky. „Narodil se nám i druhý prcek, takže se dá říct, že se teď všechno točí kolem rodiny a fotbalu,“ říká Šebek.

Na závěr Tomáš zavtipkoval a pronesl skromné přání. „Doufám, že článek nebudou číst kluci z kabiny a nebudou chtít nic do kabiny ani do kasy, to je asi jediné, co bych doplnil na závěr,“ smál se Tomáš Šebek.