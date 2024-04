S aktivním hraním začal David v Hostomicích v pěti letech. Jako brankář prošel ještě Neumětely, Českým lvem - Unionem Beroun a Chlumcem. „Když jsem ještě pískal okresní soutěže, upřednostňoval jsem hraní. Od doby, co jsem postoupil do krajských soutěžích, se karty obrátily a jdu si zahrát pouze ve volné chvíli za Hostomice ve III. třídě,“ prozradil Špicl.

Zkušenost s aktivním fotbalem může arbitrům pomoct vcítit se do kůže hráčů a tím pádem dělat na hřišti lepší rozhodnutí. „Myslím si, že je to jedna z velkých výhod, která pomůže rozhodčímu při řízení utkání. Dokonce si nejsem jistý, jestli znám nějakého kolegu, který by fotbal vůbec nikdy nehrál,“ zamyslel se David.

K roli rozhodčího se dostal i díky svému tátovi, který je na okresu legendou. „S pískáním jsem začal v roce 2019. Když jsem zrovna nehrál, tak jsem se občas jezdil koukat na zápasy, které řídil táta a už tam se mi někdy dostal praporek do ruky,“ popsal David Špicl.

Už po prvním utkání, které vedl jako hlavní rozhodčí, s ním byl delegát spokojený. „Bylo to utkání 4. třídy skupiny B, Tlustice B - Drozdov B. Pamatuji si, že to bylo jednoznačné utkání, které skončilo 6:0 a nařídil jsem dva pokutové kopy pro domácí,“ vybavuje si David.

Jaký byl na druhou stranu “největší“ duel, ve kterém do dnešního dne figuroval jako sudí? „Každý zápas má svá specifika a je těžké ukázat na jeden “největší”. Pokud mám být ale konkrétní, řekl bych zápas krajského přeboru Sedlčany – Milín. Hosté mají spoustu zvučných jmen ve svém kádru, což pochopitelně přivedlo i spoustu diváků,“ řekl.

Právě diváci mohou být ale i velmi nepříjemnou součástí nejen fotbalových klání. Občas se stane, že jejich chování jde až za hranu všech společenských norem, David se je ale snaží ignorovat. „Snažím se s hráči a funkcionáři co nejvíce mluvit, což minimalizuje jakékoli pochybnosti nebo negativní výroky. Co se týče fanoušků, ty se snažím nevnímat a soustředit se na dění na hřišti. Musím ale také zmínit fakt, že agresivita hráčů vůči sobě i rozhodčím ve fotbale neustále stoupá a v některých případech až za hranici lidského chování,“ je si vědom David Špicl, který zároveň dodal, že asi to nejhorší, co se v zápase může stát, je zranění hráče.

Ve svých dvaadvaceti letech má celou kariéru ještě před sebou: „Chtěl bych se jednou podívat na ligové stadiony, nejlépe v roli hlavního rozhodčího a třešničkou na dortu by byl odznak FIFA.“

Za redakci Davidovi přejeme, aby ho pískání stále naplňovalo, vyhýbali se mu přehnaně negativní fanoušci a aby si splnil svůj sen a jednou dosáhl té nejvyšší mety v podobě odznaku FIFA.

David Špicl jako hlavní rozhodčí uprostředZdroj: archiv D. Špicla