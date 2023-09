Po čtyřech odehraných kolech I. B třídy jsou fotbalisté AFK Loděnice na druhém místě se sedmi body. O 14 vstřelených branek se stejnou měrou postarali kanonýři Tomáš Herejt a Jan Křížek. Právě prvně jmenovaný byl pro tento týden vyhlášen Osobností Deníku.

Tomáš Herejt dal za Loděnici už skoro 300 branek. | Foto: AFK Loděnice

Tomáš začínal s fotbalem v ČLU Beroun, kde hrál I.A třídu. Poté pomáhal Královu Dvoru při postupu do ČFL. Pak ale přestoupil do Loděnice, kde válí již neuvěřitelných 21 let. A stále střílí branky!

Gólový půst zaznamenal jen v prvním zápase, kde měl ale obranné povinnosti. „První zápas jsem hrál posledního, potom už jsem byl vepředu. Dřív jsem vzadu hrával, navíc teď moc kvůli práci nestíhám tréninky. Hrál jsem tam, kde je potřeba,“ řekl pětačtyřicetiletý Tomáš Herejt.

Nejplatnější je ovšem v útoku, vždyť za tři zápasy na tomto postu nasázel dva hattricky a v Letech vstřelil jeden gól. Vedoucí týmu Jiří Gall by určitě přesně věděl, kolik zásahů mu chybí k pokoření hranice 300 gólů v zelenomodrém dresu. On sám si není úplně jistý. „Myslím si, že mi chybí tak 30 branek. Věk je vysoký, už mě taky kdeco bolí, ale zdraví ještě drží a chtěl bych ty tři stovky stihnout, než skončím,“ uvedl Herejt.

Se svým kamarádem a spoluhráčem Janem Křížkem jsou zatím na děleném prvním místě v počtu vstřelených branek. Sázku o to, kdo skončí první, ale neuzavřeli. „Sázku nemáme, je to týmové. Jsem rád, že nám hodně branek připraví kluci, kteří za nás dřou. S Honzou jsme si na hřišti začali hodně rozumět,“ tvrdí loděnický bombarďák.

I přes prozatímní druhé místo na postup nemyslí. „Postupovat nechceme, chceme se udržet v I.B třídě. Práce a rodina už je pro mnoho z nás přednější, včera nás bylo na tréninku 14, ale jsou tréninky, kdy nás je jenom 8. Také sháníme trenéra, můj kamarád Marek Horel měl nabídku, že by mohl trénovat i hrát, ale nakonec to bohužel nedopadlo. Hrál jsem s ním dlouho a chtěl jsem si s ním ještě zahrát. Navíc náš vedoucí Jirka Gall už chtěl končit, ale máme sázku, že odejde až já přestanu hrát já. A jelikož chci ještě pokračovat, tak zůstává,“ usmál se na závěr Tomáš Herejt.

My Tomášovi přejeme, aby pomyslnou metu 300 gólů splnil co nejdříve a i nadále rozdával fotbalovou radost!