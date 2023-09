Dvaadvacetiletý Daniel Markvart je již čtvrtým rokem členem hudlického áčka. Ve druhé sezóně s týmem postoupil do okresního přeboru, loni pomohl vyhrát pohár OFS Beroun. Také nastřílel 16 branek za 25 zápasů. Letos má na kontě už tři úspěšné zářezy. O víkendu dal totiž hattrick na hřišti Stašova a tak se pro tento týden stává Osobností Deníku.

Dvaadvacetiletý Daniel Markvart je Osobností Deníku | Foto: archiv D. Markvarta

Daniel Markvart začal s fotbalem v pěti letech právě v Hudlicích, pak se přesunul do ČLU Beroun, kde se hrála žákovská liga. „V Berouně jsem vydržel až do střední školy, pak jsem šel studovat do Prahy a vybral jsem si tým SK Střešovice. Tam jsem hrál dorosteneckou divizi, pak jsem si rok zkusil hrát za A tým, ale po tom roce jsem cítil, že to tam není pro mě a chtělo to změnu,“ popsal svoje fotbalové začátky Daniel.

Po konci ve Střešovicích si musel vybrat, kde bude jeho kariéra pokračovat. „Když jsem se rozhodoval, kam povedou moje kroky dál, tak mi přišla jako nejlepší varianta se vrátit do Hudlic, kde jsem začínal. Nelituji mého rozhodnutí, protože mě zase fotbal začíná naplňovat,“ dodal hudlický střelec.

Celé dětství hrál na pozici středního záložníka. Teď nastupuje v útoku a dle jeho slov ho to tam vážně baví. Ještě aby ne, když se mu momentálně velmi daří. „Jsem za ten hattrick rád, protože jsem jich v životě dal fakt málo. Myslím si, že bych to dokázal spočítat na jedné ruce,“ směje se. „Můžu jen poděkovat spoluhráčům, že mi to dost ulehčují. Teď máme v Hudlicích super partu. Na tréninky chodíme ve velkém počtu a všichni se snažíme ze sebe dostat jen to nejlepší,“ má radost Daniel.

Není tak divu, že týmové cíle jsou vysoké. Sám už nad vrcholnou kariérou nepřemýšlí, přestup však nevylučuje. „Chceme být na konci sezóny v horní části tabulky. Ještě hrajeme SKFS pohár a chceme se dostat co nejdál to půjde. Já už tak vysoké ambice nemám. Hlavně chci, aby mě fotbal bavil a hrál jsem ho pro radost. Zatím jsem spokojený v Hudlicích, ale nechci říkat, že tu už zůstanu do konce. Jsem ještě mladý a může se toho hodně změnit,“ říká Daniel Markvart.

Na závěr si Dan připravil zprávu pro fanoušky: „Chtěl bych lidi pozvat na náš další zápas. Postavíme se nováčkovi soutěže, týmu TJ Sparta Podluhy. Hrajeme doma v neděli 3. září od 17 hodin. Budu se na vás těšit.“