Zdeněk Steiner se narodil na Chyňavě, kde pod vedením svého otce s fotbalem začal. Dvakrát zkusil hostování, z ČLU Beroun i Hýskova se ale vrátil brzy domů. Hraje zde dodnes, zároveň je také starostou obce.

Zdeněk Steiner. Na turistické dovolené v Rakouských Alpách | Foto: se svolením Zdeňka Steinera

„V dorosteneckém věku jsem šel do ČLU, kde jsem asi nebyl tak průbojný a pak když v Chyňavě bylo hodně hráčů, tak jsem zkusil Hýskov, kde hrál i můj brácha. Tam jsem ochutnal I.B třídu a pak jsme se oba vrátili a zůstali na Chyňavě,“ ohlíží se za svou fotbalovou kariérou.

Po uplynulém volební období se stal starostou, od malička o tom ale nesnil. „Sen to nebyl, nenapadlo by mě, že budu dělat starostu v rodné obci. Vyplynulo to z předchozího volebního období, kdy naši stranu vedl bývalý trenér pan Kříž. Ten mě na to připravoval, ptal se, jestli by mě to bavilo. Volby dopadly dobře a dostal jsem důvěru. Zatím jsem ve funkci rok a dva měsíce. Je to rozmanitá práce, baví mě,“ popisuje svou cestu ke starostování.

Na zeleném pažitu se mu momentálně daří. Chyňava se žene za postupem, na první místo ztrácí pouhý bod. „Nad postupem nepřemýšlíme, vzhledem k tomu, že sezóna je ještě dlouhá a už druhým rokem je okres hodně vyrovnaný. Uvidíme, jak se nám podaří odvety. Kdyby postup nakonec přišel, říkáme si, proč to nezkusit. Většina týmu už je staršího data narození a byl by to splněný sen, ale za každou cenu se nesnažíme,“ říká Steiner k otázce postupu.

O svůj fotbalový stánek se Chyňavští starají jako málokde. „Hřiště se každé dva roky pískuje a jednou za rok hnojí. Firma Eurogreen z Liberce nám dělá rozbory, brácha je správce hřiště a má maximální výbavu, jakou potřebuje. Taky píše plány a obec pak tyhle věci zaštiťuje. Spousta kluků chodí sekat okolní plochy nebo uklízet kabiny, každý zkrátka přiloží ruku k dílu. Rekonstrukce tréninkového hřiště proběhla svépomocí, teď se zaměřujeme na osvětlení tréninkové plochy, protože celý rok chodíme trénovat ve stejný čas a pokud chceme, aby byl trénink kvalitní, tak to potřebujeme,“ ví Zdeněk Steiner.

Doplňuje, že se připravuje také rekonstrukce tribuny a kabin, minulý rok vzniklo workoutové a dětské hřiště. "Každý rok probíhají úpravy a pro údržbu je potřeba obrovské kvantum času, protože areál je obrovský,“ tvrdí.

Mimo fotbal se Zdeněk stíhá věnovat ještě cyklistice a běhu. „Je to docela náročné, pořádám charitativní běh pro dětský domov v Berouně a Chyňavský duatlon. Na kole jezdím závody v okolí - Kolo pro život a tak dále. Největší úspěch byl Houštecký cyklomaraton, kde jsem skončil šestý v kategorii a asi třicátý ze 600 závodníků. Kdybych nehrál fotbal, určitě bych se naplno věnoval právě cyklistice,“ má jasno.

Když dostal možnost, aby cokoli dodal, neváhal ani vteřinu. „Předně děkuju mé budoucí nastávající manželce za to, že to se mnou vydrží. Příští rok nás čeká svatba. Chodí pomáhat do bufetu, který máme na hřišti. V druhé řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se pohybují kolem našeho chyňavského fotbalu. Táta je předseda klubu, teď nám pomáhá pan Vaněk z Loděnice. On, brácha a mladý Venca Vaněk mají rozdělené priority a kompetence. Nemáme trenéra, každý je zodpovědný za nějakou přípravu. Motá se kolem toho vážně hromada lidí a všem patří dík. Chodí na nás hodně fanoušků, jezdí i ven. Sice jsou kritičtí, ale umí i pochválit," dodala Osobnost Deníku pro tento týden Zdeněk Steiner.