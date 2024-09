„Už odmala mě to tímhle směrem táhlo. Táta byl dřív hasič, takže jsem jeho myšlenku tak trochu následoval. Jsem naprosto spokojený, práce mě baví, teď jsem měl ale zrovna v sobotu dovolenou. Co vím, tak kluci hodně jezdili po popadaných stromech a podobných věcech. Tady na Berounsku byla situace víceméně dobrá, bohužel v jiných okresech už to tak příznivě nevypadá,“ hlesl.

Největší výjezd, kterého se zúčastnil, byl bezpochyby požár v Českosaském Švýcarsku, který vypukl v roce 2022 nedaleko Hřenska. „V Hřensku to byla nejrozsáhlejší akce, kterou jsem dosud zažil. Asi tři neděle nebo měsíc jsme se tam střídali,“ líčil.

Kromě záchrany životů se Václav specializuje i na zneškodňování střel. S fotbalem začínal v Osově a přes Hostomice se dostal do Drozdova, kde působí doteď. V letech 2016, kdy se Drozdovským podařilo postoupit do okresního přeboru, a 2019 pomohl týmu s postupem do finále okresního poháru, v obou ročnících ale v poslední fázi selhali proti Trubínu.

Další jízdu pohárem vyhlíží už letos, kdy v druhém kole sám skóroval na konečných 7:1 z pokutového kopu proti Tetínu. „Chytám taky odmala. Občas si jde člověk kopnout do pole, ale jinak jsem v bráně. O víkendu jsem chytal za béčko v Žebráku, hřiště tam bylo v moc pěkném stavu. Pak se tedy znovu rozpršelo, začaly se dělat louže kolem středového kruhu, ale jinak musím říct, že se trávník ani netrhal. Na to, jak pršelo, tak musím uznat, že hřiště bylo připravené moc hezky,“ popsal.

V dalším kole 8. fotbalové ligy/okresního přeboru se v Drozdově počítá s hojnou fanouškovskou kulisou. Na programu je totiž dlouho očekávané derby s Unionem Cerhovice. „Bude to velké. Těšíme se na to už dlouho všichni tady. Oba jsme nahoře, bojujeme o předek. Uvidíme, jak se to vyvine, ale moc se těšíme,“ dodal Krafek.