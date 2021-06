Na oslavy stého výročí založení klubu se v Újezdu chystali od začátku roku. „Provedli jsme rekonstrukci podlah v šatnách a klubovně. Všude se vymalovalo a v klubovně jsme obložili strop palubkami. Od posledního týdne v dubnu jsme začali připravovat areál hřiště. Bylo potřeba natřít tribunu, opravit oplocení , vysekat křoví a nálety kolem celého areálu, pověsit nové sítě a mnoho dalšího. Brigáda byla od konce dubna každý víkend až do oslav,“ přiblížil hektiku příprav Petr Leksa.

Vzpomínalo se hodně, sešla se celá plejáda zajímavých fotbalových osobností. Ale kdo zdejší bývalé hráče potěšil nejvíce, těžko říct.

„V pátek se sešla stará garda Újezdu. Chlapi zavzpomínali na staré časy a po zápase poseděli v hospodě a zpěv se linul do pozdních nočních hodin,“ prozradil Leksa.

Součástí fotbalových oslav byl i první ročník Běhu kolem Doubravice. Náročnou devítikilometrovou trať zaběhl nejrychleji Michal Štochl v čase 39:05, za ženy to byla Hana Charvátová časem 47:35. Celkem běželo devět žen a deset mužů.

Pojďme ale zpět do fotbalového areálu. V přátelském zápase žáků Doubravanu proti Komárovu prohrál Újezd 2:5. „V tom vedru předvedli hoši a děvčata obou týmů super výkon,“ pochválil mladíky Petr Leksa, který přidal i komentář k duel béčka Doubravanus bývalými dorostenci, jenž skončil 3:3: „V sobotu dorazili naši bývalí dorostenci, kteří vyhráli okresní přebor v sezoně 2010/2011. Bylo fajn, že se po letech zase sešli. Na penalty vyhrálo mužstvo bývalého dorostu.“

Hlavním tahákem oslav byl duel domácího áčka se Sigi týmem, který vyzněl těsně pro hosty 7:6. V sobotu to bylo pětačtyřicet let od pověstného Panenkova dloubáku. A populární Tonda se k penaltě dostal i v Újezdu. Legenda tentokrát pokutový kop ale neproměnila, když si jeho střelu našel po své ruce gólman Karel Štochl. „Přesto sklidil Antonín Panenka největší aplaus. I když ho náš brankář vychytal, tak měl Tonda obdiv od všech diváků,“ řekl Petr Leksa, který dodal: „O legraci při hře se svými hláškami staral Láďa Vízek. Se Sigi týmem přijel Vláďa Šmicer se synem, a tak Vízek pronesl, že to, co jde vnukovi ve fotbale dobře, to má po něm a co špatně, má po tátovi. Bavič Jakub Kohák si zase v jednu chvíli vzal na hřiště mobil a přímo ze hry dělal online stream na svém instagramu. Ve hře pak Újezdským nejvíc zatápěli hokejisté Červenka a Bednář. Oslavy v Újezdu se vydařily!