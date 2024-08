Fotbalisté Freyburgu Trubín se jako výherci okresního pooháru Beroun kvalifikovali do předkola středočeského poháru. Nalosován jim byl duel na půdě rakovnického pohárového šampiona TJ Sparta Lužná. Zápas se uskutečnil ve středu 14. srpna od 18 hodin. Lužná šla do vedení Grillem, Trubínští ale ukázali zkušenosti a zaslouženě zvítězili 4:2.

Opět prohrávali. V semifinále poháru OFS Beroun proti Všeradicím dokonce dvakrát. I ve finále v Hudlicích doháněli ztrátu. Brzká trefa Grilla v předkole poháru SKFS zkušené trubínské fotbalisty snad ani zaskočit nemohla.

A taky že ne. K obratu zavelel Šlégr a krátce po přestávce ho dokonal Košař. O třetí branku trubínského mančaftu se postaral Vlček. Dvacet minut před závěrečným hvizdem se domácí nadechli a snížili Pavlíčkem, jenže hosté zareagovali nejlépe jak mohli, krátce po rozehrávce jim vrátil dvougólové vedení kapitán Klička. Trubín si zbytek zápasu pečlivě pohlídal a zvítězil 4:2.

„Bylo to náročné hlavně kvůli počasí. Soupeř byl relativně mladší a běhavější, takže náročné utkání. Já za sebe se ale cítil skvěle. Na naší straně bylo více kvality a zkušeností, Lužná zase vyčnívala v rychlosti. Zvítězila zkušenost a hodně nás podržel Hejci,“ pochválil trubínského brankáře obránce Josef Kalina. Ohledně klubových ambicí se vyjádřil následovně: „Touha po postupu do 7. ligy určitě není. Naší snahou je předvádět kvalitní fotbal, hlavně aby nás bavil. V poháru SKFS se chceme dostat co nejdále a v okresním poháru se pokusíme obhájit vítězství.“ První kolo poháru SKFS odehraje Trubín na domácí půdě ve středu 28. srpna od 18 hodin proti ČLU Beroun.

Lužná - Trubín 2:4 (1:1)

Branky: 9. Grill, 71. Pavlíček - 24. Šlégr, 49. Košař, 58. Vlček, 72. Klička. Rozhodčí: Sandev - Zíka, Neliba. Diváci: 120.

Trubín: Hejcman Do. - Kalina, Vlček, Šlégr (46. Porsch J.), Vokáč (79. Hejcman Da.), Novák Ma. (46. Hála), Novák Mi. (83. Piskáček), Košař, Klička, Flachs (86. Gracias), Porsch M.