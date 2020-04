Vzpomínáte si na nominaci a zúčastnil jste se onoho výběrového utkání?

Vzpomínám, zápasu jsem se zúčastnil. Byli jsme rozděleni na červené a bílé, vyhráli jsme 5:3. Hrál jsem za červený tým.

V té době jste hrál za Buzuluk Komárov. Od kdy jste v tomto klubu působil?

Hrál jsem za A mužstvo Komárova od svých šestnácti let.

Hrál jste často za okresní nebo krajské výběry a kam jste s nimi nejdál dostal?

Tento výběr byl můj jediný.

Jak se po dorostu vyvíjela vaše další kariéra a jakou nejvyšší soutěž jste si zahrál?

Hrál jsem za A mužstvo Komárova a nejvýš jsem I. B třídu.

Vyberte největší zážitky ve vašem fotbalovém životě.

Všechny postupy. Poté pozápasové hodnocení všech zápasů a celé sezony v podání předsedy klubu a trenéra. A můj největší zážitek byla úžasná parta kluků, se kterými jsem mohl kdy hrát! Ať to byl můj ročník, jako byl Luboš Lisý, Simon Lukavský, Jarda Šlechta nebo Milan Hlavatý. A nebo ti mladší, když jsem končil v áčku ve svých dvaačtyřiceti letech, byli to Ladislav Kolář a Michal Pužík.

Hrajete ještě fotbal?

Hraji za starou gardu a B tým Komárova.

Věnujete se nějakému jinému sportu?

Pouze fotbalu. Ale v mládí jsem se věnoval hokeji a tenisu.

Hrají fotbal nebo jinak sportují vaši potomci?

Můj starší syn Václav hraje profesionálně fotbal a je hráčem AC Sparta Praha (pozn. nyní na hostování ve Viktorii Žižkov). A můj mladší syn Ondra hraje zatím za Komárov.

Co v současné době doma děláte, jak se při pandemii koronaviru zabavíte?

Řeším to dobrou náladou.

Poznámka autora:



„Jako autor rozhovoru musím říci, že Pavla jsem trénoval v Komárově a že jsme v té době pěkně oslavili jeho čtyřicátiny. Je to svérázný hráč a chvilku mi trvalo, než jsem mu přišel „na kobylku“. Hodně věcí jsme ale probrali na památném soustředění v Třeboni a musím říci, že Pavel Dudl patřil tehdy i ve svém věku k základním kamenům sestavy. On a Jarda Šlechta. Měli velké slovo. Říkali, co si myslí. Možná se tehdy začala rodit cesta Komárova z okresního přeboru výš. A navíc přišel bonus: Kluci začali trénovat, přípravky se tam chopil nejen Pavel Dudl, ale také Pepík Zeman nebo Petr Hochmann a další. A to je nejen pro komárovský, ale celý český fotbal dobře, když se tátové chopí trenérského žezla, jinde kouče těžko budeme hledat. Jsem rád i za to, že Pavlův syn Václav přesto, že měl náročné tréninky ve Spartě a za Davida Holoubka si zahrál i evropský pohár, přišel na trénink do Komárova jako normální a pohodový kluk. Potom máte z každého pokynu na tréninku radost.“

Nominační dopis z roku 1992 poslal Pavla Dudla do krajského výběru.