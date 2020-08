Jiří Jarošík (FK Ústí nad Labem):

„Cílem byl postup, který jsme splnili. Čekal jsem, že zápas bude pro nás lehčí a měl jsem připraveny varianty vyzkoušet různé věci. K tomu jsme se ani nedostali, neboť jsme dotahovali a ještě v 80. minutě platil nerozhodný stav. Chtěli jsme v utkání vstřelit první gól, šťastnější v tomto ohledu byl soupeř, kterého otevření skóre vyhecovalo. Nemohli jsme se přes kompaktní obranu soupeře prosadit, nevytvářeli jsme si šance. Po celý zápas jsme neměli dobrou přihrávku nebo centr a báli se jít jeden na jednoho. Dokud soupeř fyzicky neodpadl, bylo těžké Komárov překonat.“

Miroslav Nesnídal (FK Komárov):

„Zápas to byl pěkný. Hosté byli sice lepší na míči, ale my jsme se ujali vedení. Navíc Komínek pak další šanci namířil do chumlu hostujících hráčů. Půle byla pro nás velice dobrá a myslím si, že i ta druhá byla hodně lichotivá. Byli jsme si vědomi, že nám budou docházet síly a soupeř je díky trénovanosti ve druhé lize někde jinde. Musím říci, že 1:2 by bylo s takovým soupeřem hodně hezkým výsledkem, škoda, že jsme dostali ten třetí gól. Na druhou stranu buďme soudní, protože před zápasem bychom takový výsledek asi brali. My teď máme během osmi dnů tři těžké zápasy, takže pro nás bude sobotní zápas o body s Dobrovicemi zřejmě důležitější. I proto jsme šetřili některé hráče. Třeba Honzu Mojdla, který byl pro zranění a jak ukázal, je to hodně stěžejní útočný hráč pro náš tým. Ukázal to především v první půli. Škola to byla i pro mladé kluky, kteří do utkání naskočili. V kabině jsem jim říkal, že takový zápas možná hrají naposledy v životě, aby si to užili a odmakali. Chtěli jsme neudělat ostudu i také kvůli divákům, kterým sem chodím hodně, fandí nám, i proto jsme je chtěli potěšit, což se myslím povedlo. S Dobrovicemi v krajském přeboru to už bude o něčem jiném, bude to těžký zápas. Kluci budou mít pohár nejen v nohách, ale i v hlavách. Budeme se muset přeorientovat na soupeře, hrajeme doma, potřebovali bychom vyhrát.“