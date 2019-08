Branky: 18. Preisler, 90. Chlumecký. Rozhodčí: Franěk, Vitner, Šimáček. ŽK: Piroch (DUK). Diváků: 650.

FK Králův Dvůr: Krček, Bouček, Hell, Novák, Zelenka Šolaja (69. Kůžel), Šebek, Balšánek (74. Beňo), Osvald, Procházka, Krejdl.

FK Dukla Praha: Rada, Doumbia, Chlumecký, Preisler, Kozma, Krunert, Tetour, Souček (42. Piroch), Holík, Douděra (62. Gonzalez), Hadaščok (84. Koval)

Dukla vstoupila do utkání lépe a především Doumbia zaujal svými několika pěknými přihrávkami, výtečně si vedl i Douděra na pravém křídle, který zásoboval své spoluhráče centry. Ve 14. minutě se zatřáslo za Krčkem břevno. Hosté zakončili úvodní povedenou pasáž brankou po zaváhání domácí obrany, kdy se trefil hlavou Preisler. Pak se dostali do hry také domácí, kteří přecházeli přes obranu hostů brejky. Dvakrát unikl Krejdl, ale ani jednou se mu nepovedlo dovést atak do konce.

Ve druhé půli Dukla kontrolovala hru, několik náznaků šancí obrana hostů přečkala i kvůli nepřesné mušce domácích. Na druhé straně Krček skvěle vychytal Doumbiu, ale v poslední minutě už nestačil na trefu Chlumeckého k tyči.