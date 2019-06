"Dost divoký zápas z bezprostředním sousedem v tabulce jsme nakonec zvládli. Začátek tomu ale příliš nenasvědčoval. Hosté šli krátce po začátku do vedení a byli v úvodu lepší. Naši hráči se zahřívali pomaleji, ale nakonec si začali vytvářet šance a i když Rokycany stále byly častěji na míči, více příležitostí ke vstřelení branky měli naši kluci. Jednu z nich využil prudkou ranou pod břevno Filip Čapek a tak poločas skončil 1:1.

Po změně stran jsme začali opět zakřiknutě a výsledkem byl gól hostů ve 48. minutě. Už za dvě minuty bylo ale opět vyrovnáno, když zaváhání brankáře Rokycan využil opět Čapek. Za dalších deset minut jsme pak šli po gólu Patrika Bubna do vedení a vypadalo to nadějně. Jenže hned v následující minutě si vybral slabší chvilku brankář Adam Brambora, kterému propadla střela z vápna a bylo to 3:3. Od té doby jsme ale převzali otěže zápasu a skóre už narůstalo pouze v náš prospěch až do stavu 7:3. Soupeř už jen korigoval těsně před koncem vlastním gólem Martina Kušky. Důležitý zápas jsme tak zvládli a udrželi Rokycany na distanc jedenácti bodů," popsal utkání vedoucí mladšího dorostu Hořovicka Václav Königsmark.

Modrobílý mladší dorost nastoupí k dalšímu diviznímu utkání v sobotu od 12:15 hodin na hřišti Jiskry Domažlice.