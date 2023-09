Po postoupení na penalty proti Hudlicím se ČL-U Beroun utkal ve druhém kole poháru SKFS s Kosoří. V první půli si vytvořili domácí čtyřgólový náskok, který si i přes zlepšení Kosoře nenechali vzít.

Pohár SKFS: Beroun vyřadil Kosoř. Zleva Čeněk Černík a František Štefan | Foto: Jindřich Landa

Totožný start jako v Hudlicích. Soupeř berounských znovu nastoupil do zápasu v deseti, tentokrát kvůli dopravním komplikacím. To potrestal brzkým gólem Hrypas, z protiútoku se prosadil Černík a dvakrát Miloš Novák.

„Byl to zápas dvou poločasů. Soupeř hrál v prvních deseti minutách v deseti hráčích. Toho jsme využili a tečovanou střelou šli do vedení. Dobře jsme kombinovali a chodili v přečíslení do útoku. Kosoř nám v prvním poločase vůbec nestačila. Po samostatném úniku jsme zvýšili podél brankáře na 2:0. Po dalším přečíslení soupeře a pěkné kombinaci jsme skórovali na 3:0 do odkryté branky. Za dalších deset minut z velice podobné situace už na 4:0. Dalších několik úniků jsme zakončili nepřesně. Výsledek mohl být klidně 7:0“, popsal vydařenou půli dvougólový Miloš Novák.

Jenže po návratu z kabin se Kosoř pokusila o zázrak a nebyla od něj daleko. „Ve druhé půli se však všechno otočilo. Kosoř prostřídala tři hráče, ti pozvedli aktivitu mužstva a začali nás tlačit. Postupně náš náskok smazávali. Únikem a dvěma krásnými střelami Kosoř snížila na konečných 4:3. Nutno podotknout, že náš brankář zneškodnil další čtyři jasné příležitosti. Kdyby konečné skóre zápasu bylo 7:7, nikdo by se nemohl divit,“ uznal Novák.

Beroun tak po výborném výkonu z prvního poločasu postupuje do dalšího kola poháru SKFS.

Beroun - Kosoř 4:3 (4:0). Branky: 6. Hrypas, 23. Černík, 32. a 43. Novák – 71. Novotný, 81. a 86. Sláma. Rozhodčí: Petýrek – Ladislav, Chylek. ŽK: 1:2. Diváků: 35.

Beroun: Novák Libor - Šmíd, Honek (55. Trnka), Štefan, Novosad, Knyazev, Slabý, Hrypas, Tarasov, Černík (63. Kůsa), Novák Miloš (67. Čihák).