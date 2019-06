„Normálně jsme trénovali, obětovali (nastoupili hráči B mužstva) jsme sobotní mistrovské utkání, aby na Trubín byla nejsilnější sestava, pomýšleli jsme na výhru a první místo,“ přiznal drozdovský František Palek, kterému přitakává Michal Dlouhý: „Pomýšleli jsme na vítězství, protože po našem zpackaném jaru v okresním přeboru by to byla hezká náplast na konec sezony.“

Trubín ale také toužil po poháru. „Příprava na Drozdov byla taková, abychom dobře rozvrhli síly na velkém hřišti ve velkém vedru a poctivě bránili. Chtěli jsme hrát náš fotbal, to znamená být často na balonu a minimálně kazit,“ uvedl trubínský Radek Klička, jenž přidal další postřeh: „Organizace byla super, hřiště v tomto počasí bylo jako všude tvrdé, zápas stál hodně sil.“

Trubínskému středopolaři se zápas hodně podařil. „Při první brance se Daniel Rajtr skvěle uvolnil na straně a předložil mi centr před prázdnou branku, hlavou jsem zavěsil. Pak Kalina z obrany podpořil útok a po krásném uvolnění kladenským nártem skóroval. Třetí branka padla z trestného kopu z hranice vápna po faulu na mě. Poslední gól jsem dal já po samostatném úniku. Drozdov dal první gól po odražené střele a dorážce z malého vápna. Druhý gól přidal po faulu na svou osobu z penalty Jakub Pichlík,“ popsal branky Radek Klička. „Góly padaly po našich chybách. Hlavně druhý gól, kdy jsme nepohlídali náběh levého obránce z půlky hřiště, to se nesmí stávat, hlavně pak v takovémto zápase. Náš první gól padl po aktivitě před vápnem Trubína a Vojta Štochl dobře zakončil. Druhý gól padl z penalty po faulu na Kubu Pichlíka, který jí pak sám bezpečně proměnil. Myslím si, že o vítězství Trubína rozhodla jejich poctivost a koncentrovanost. U nás rozhodovaly naše výpadky během hry, ale i tak bych chtěl poděkovat klukům za bojovnost a přístup jak v pohárových zápasech, tak i v mistrovských zápasech,“ zhodnotil zápas Milan Spurný.

Jak jsme uvedli, o vládu se začaly hlásit tropy. „Vedro problém nebyl. Hráči jsou dobře trénovaní, navíc rozhodčí dával pauzu na pití a hrálo se v pozdním odpoledni,“ řekl František Palek, u kterého možná trochu zavládlo zklamání po prohraném finále: „Druhé místo, a opět proti Trubinu, již máme z předchozích let. Jedná se o úspěch, ale každý si pamatuje jen vítěze, proto to příliš vysoko neřadíme a je to v podstatě na úrovni udržení se v okresním přeboru.“

„Druhé místo asi jako úspěch není, jelikož jsme pohár chtěli vyhrát, ale třeba postupem času na to budeme s úsměvem a s díky vzpomínat. Ještě bych chtěl dodat, že většina lidí z týmu měla v paměti debakl se stejným soupeřem 9:0 ve finále poháru, takže jsme určitě chtěli vyhrát a měli o motivaci více. Snad jim to někdy vrátíme,“ pousmál se Spurný. „V tuto chvíli je to pro nás zklamání, protože jsme opravdu chtěli pohár vyhrát, ve finále poháru jsme byli již poněkolikáté a zatím to nevyšlo ani jednou, ale až se na pohár za druhé místo koukneme třebas za pět let, tak si určitě vzpomeneme, že se v ten den při finále hrál super fotbal a finále je finále,“ přidal se Michal Dlouhý.

Nejlepší hráč na hřišti slavil pohárovou trofej rád. „Pohár jsem získal v dresu Trubína potřetí,“ usmíval se Radek Klička, který dodal: „Po utkání se odjelo do Trubína na hřiště, kde jsme postavili menší stanové městečko ve velkém vápně a s rozumem, jelikož nás druhý den měl čekat zápas s Karlštejnem, jsme oslavili zisk poháru.“