Domácí se dostali do vedení už po třinácti minutách hry, když se po standardní situaci prosadil Janko. Žižkovský Bazal srovnal krátce po změně stran a když patnáct minut před koncem ukázal rozhodčí zápskému hráči červenou kartu, vypadalo to, že Pražané zápas nakonec zlomí na svoji stranu.

Ale nestalo se. Srdnatě bojující domácí zápas dotáhli i zásluhou vychýlené střelecké mušky Pražanů do prodloužení a pak i do penaltového rozstřelu. Žižkovský trenér Oulehla sáhl před penaltami k netradičnímu kroku, ke změně brankářů. Myšku vystřídal Soukup, ale ani to k úspěchu nevedlo. Hrdinou se stal bývalý brankář Žižkova Hrubec, který zneškodnil dvě penalty a pomohl tak svému týmu k překvapivému postupu do třetího kola.

Vychytal bývalé spoluhráče

"Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Viktorka má kvalitní tým, což potvrdila i na hřišti. Po vstřeleném gólu jsem věřil, že by se to mohlo podařit. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce," podělil se o bezprostřední dojmy Karel Hrubeš, jehož tým hrál s papírovým favoritem prakticky až do vyloučení rovnocennou partii.

Letní posila Záp neztratila víru ani poté, co Duben se žlutou kartou na kontě zajel do žižkovského brankáře a poslal tím svůj tým do deseti. "Doma jsme hodně silní a věříme si tady. I když jsme měli o jednoho hráče méně, věřili jsme, že to zvládneme," líčil.

Zatímco do přestávky ho nechtíc nejvíc prověřil jeden ze spoluhráčů, jehož minelu tahal z brány konečky prstů, s přibývajícím časem mu přece jen práce přibývalo. A mohlo i víc, kdyby viktoriáni nezakončovali pánu Bohu do oken. To se jim nakonec stalo osudným.

A jak budou v Zápech svůj úspěch slavit? "Dáme si večeři, popovídáme si. Zítra ale kluci vstávají do práce, nic velkého to tedy být nemůže," prozradil Hrubeš, jehož tým má po vysilujícím boji jen dva dny na to, aby se připravil na další mistrák. "Zítra bude regenerační trénink. Věřím, že se dáme do kupy na další domácí utkání, které budeme chtít určitě zase zvládnout."

Zápy - Žižkov 1:1 penalty 4:2 (1:0)

Branky: 13. Janko - 50. Bazal. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 4:1. ČK: 75. Duben (Z.). Diváci: 250.