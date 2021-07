Domácí předseda klubu David Vedral přiznal, že jeho tým nepřehrával Cábelíky tak jasně jak ukazuje výsledek, ale v útoku jednoduše uměl zprodukovat báječné akce a dokonale je zakončoval. Dobrý výkon tak přetavil ve výhru, po níž se hráčům bude dobře pracovat v další přípravě.

Velvarští už nastoupili bez Patrika Furmánka, jehož sice dál chtěli, ale nemohli mu zajistit místo v základní sestavě. A tak hráč zkouší angažmá v Kladně.

Dalším chybějícím hráčem byl v sobotu Lukáš Pihrt. Nadějného borce nepustilo na plac kuriózní zranění. Zranil ho nechtěně vlastní pes při potyčce s hafanem ze sousedství. Brzy by měl být v pořádku.

Hosté odjeli domů zklamáni, budou se muset zlepšit. "Do třicáté minuty jsme drželi krok a hráli to, co jsme si řekli v kabině. Dostali jsme první zbytečný gól, pak jsme přestali hrát a celá hra se nám to sesypala. Nechápu to!" zlobil se asistent trenéra Cábelíků Jaromír Šilhan a dodal: "Chyběl nám pohyb a nabídka. Bohužel hraje se na góly a ten jsme dali jen jeden utrápený. Soupeř byl lepší."

Velvary - Králův Dvůr 5:1. Branky: Velvary Vopat, Tenkl, Duong, Moravec, Kafka - Václavík.

Velvary: Měsíček - Šimkovský, Drozda, Šustr, Valenta - Duong, Tenkl, Vopat, Boby, Havránek - Kafka. Střídali Majtaník, Ptáček, Chábera, Moravec.

Králův Dvůr: Špicl - Novák Jakub, Holý, Hell, Dvořák, Václavík, Kilián, Beňo, Kraus, Krejdl, Kůžel. Střídající: Jákl, Mach, Janota, Krejča.