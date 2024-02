Druhý hrací den Memoriálu Karla Abraháma v Berouně nabídl gólové hody. Na Máchovně padla jedna desítka a dva bůry. Nejhůře dopadl Trubín, který od silné Loděnice schytal výprask.

Loděnice (v zeleném) v Memoriálu Karla Abraháma | Foto: Vladislav Lukáš

Za deštivého počasí odstartovalo první utkání hracího dne mezi týmy AFK Loděnice a FC Freyburg Trubín. „Domácí“ tým, jenž je největším favoritem na celkové vítězství, se se svým soupeřem nepáral a zvítězil 10:0. Freyburgu se kvůli různým důvodům nepodařilo poskládat nejsilnější sestavu a bylo to znát. Hattrickem se blýskli Křížek a Radek Žižka, Zdeněk Žižka přidal góly dva a Bartoš s Chrapkem po jednom. Nebýt brankáře Hejcmana, mohlo na světelné tabuli svítit i vyšší číslo, než desítka.

Po závěrečném hvizdu se dostalo na Zadní Třebaň a Všeradice. Ostrovan v prvním kole podlehl Loděnici a proti Všeradicím si spravil chuť výhrou 5:0. Už před pauzou se půlmistr okresního přeboru dvakrát radoval a ve druhém poločase přidal ještě tři kousky. Dvakrát se prosadil Břetislav Vlasák, který v deseti utkáních okresního přeboru vstřelil deset branek a pokud mu podobná forma vydrží, bude určitě jedním z nejlepších střelců soutěže. Po jednom zářezu si připsali Hrdlička, Konopásek a Vratný.

Už třetí výhra Slaného, nečekaně pokořilo i třetiligové Cábelíky

Jako poslední šli do hry domácí mladíci proti Tetínu. Ten minulé kolo překvapivě zdolal Trubín, takže si berounská rezerva musela dávat pozor. To se jí v prvním poločase moc nedařilo, protože zásluhou Dobříšana a Vojty Hrdličky šel Tetín dvakrát do vedení. Po změně stran ale začaly docházet síly, berounské béčko svého soupeře přehrávalo a zaslouženě se mu povedl obrat. O výsledek 5:2 se postarali Kůsa, Kubricht, Trnka a dvakrát Mudrák.

Dosavadní výsledky MKA:

ČLU Beroun B - FK Všeradice 6:1

AFK Loděnice - Ostrovan Zadní Třebaň 4:1

TJ a SK Tetín - FC Freyburg Trubín 4:2

AFK Loděnice - FC Freyburg Trubín 10:0

Ostrovan Zadní Třebaň - FK Všeradice 5:0

ČLU Beroun B - TJ a SK Tetín 5:2

Následující víkend:

18.2. 13:00 Trubín - ČLU B