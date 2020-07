Kolik hrálo týmů a jak se vám zamlouvaly výkony fotbalistů na place?

Hrálo celkem sedm týmů napříč věkovými kategoriemi. Dorazil třeba dorost Žebráku nebo stará garda Hořovic. I já sestavil jeden tým ze členů své rodiny a dalších známých. Výkony byly skvělé! Obzvláště musím pochválit právě ten nejmladší tým – dorost z Žebráku, který se postavil se vší vervou daleko starším účastníkům a hrál perfektně.

Bylo velké horko, určitě bylo zajištěno dobré občerstvení. Je to tak?

Horko bylo a možná jsme vedle občerstvení měli nachystat taky opalovací krémy, protože celé dopoledne na hřišti se podepsalo téměř na každém. Protože byl ale turnaj opravdu rychlý a na nějaké velké odpočívání a svačení nebyl úplně prostor, měli jsme pro hráče připravenou alespoň dostatečnou zásobu vody a zdravou svačinu v podobě jablek.

Kdo zvítězil?

Na prvním místě se umístil tým Beroun Roma, který získal tabulkově nejvíce bodů. Druhý skončil tým Florida a na třetím místě bylo mužstvo sestavené z hořovických fotbalistů.

Jaký hráč vás nejvíc zaujal?

Asi neumím vybrat jen jednoho hráče. Každopádně jsme se rozhodli, že nejlepší hráče z týmů, které se umístí na prvním a druhém místě, také odměníme. Měli jsme pro ně připravené ceny v podobě poukazu na lístky na extraligový volejbal v Příbrami, což byla hlavní cena pro nejlepšího hráče a taky slevový poukaz do Hervis Sports, což byla cena pro druhého nejlepšího hráče.

Stačili jste probrat mistrovský titul fotbalové Slavie?

Popravdě na to nebyl prostor. Tím, že jsem sám hrál a princip turnaje byl ten, že hrál každý tým s každým, nebylo moc času na to, abychom mohli debatovat o titulu. Samozřejmě jsem ale jako věrný fanoušek Slavie rád, že jsme ho obhájili.

Akce byla charitativní, splnila svůj účel a komu jste pomohli?

Startovné bude poukázáno formou daru na pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin z Hořovicka. Peníze budou využity nejen na organizaci tábora, ale snad se vybralo dost, aby třeba děti mohly mít pestřejší program. Jsem také rád, že se hlavním místním sponzorem stala restaurace Na Krétě, která do turnaje věnovala poukazy do restaurace. Dík patří i dalším sponzorům, a to volejbalové Příbrami a Hervis Sports, kteří věnovali poukazy pro nejlepší hráče turnaje. A na koho bych rozhodně neměl zapomenout, je fotbalový klub SK Hořovice 1910, který nám půjčil skvělé hřiště a pomohl s organizací turnaje. Za to mu patří velký dík.