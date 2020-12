Fotbalisté a příznivci odpovídali Deníku, jestli je skupina hratelná a zda můžeme uvažovat o postupu z prvního místa nebo spíš budeme bojovat s Walesem o barážové místo. Mohou být Bělorusko a Estonsko nějak nebezpečné?

Vojtěch Zítek (útočník SK Hořovice): Jak se říká, hrát se dá s každým, ale myslím si, že my budeme bojovat o druhé místo s Walesem. Přeci jen je Belgie trochu někde jinde. Doufám, ze Bělorusko a Estonsko dokážeme bez vážnějších problémů přehrát.

Milan Hrudka (záložník AFK Loděnice): Skupina rozhodně hratelná je, nicméně asi je všem jasné, že se musíme poprat o druhé místo ve skupině s Walesem. Wales má mladé ambiciózní mužstvo s mladíky, jako jsou Neco Williams a Harry Wilson, v čele se zkušeným Garethem Balem. Nečekají nás jednoduché zápasy. Nemyslím si, že bude Bělorusko s Estonskem zlobit, bude to čistě mezi Belgií, Walesem a námi.

Lucie Kaufmanová (učitelka, fanynka Slavie): Já si určitě myslím, že je naše skupina hratelná a že jsme měli při losování štěstí na přijatelné soupeře. Věřím naším klukům, že postoupíme z prvního místa a Wales a ostatní týmy necháme za sebou. Od Běloruska ani Estonska nečekám nějaké úchvatné výkony a nemyslím si, že by pro nás tým měli jejich hráči být nebezpečným soupeřem.

Jaroslav Štěpnička (záložník Unionu Cerhovice): Myslím, že uděláme druhé místo, Wales je z druhého koše přijatelný soupeř. V Bělorusku a v Estonsku to určitě nebude jednoduché, ale když chceme na MS, tak to tam musíme zvládnout. Los nám přál, teď to ještě dokázat na hřišti!

Jakub Křikava (brankář Unionu Cerhovice): Podle mě je skupina hratelná. Když se do toho nepřiplete Covid a nebude se opakovat situace jako Skotskem v Lize národů, vyhnou se nám zranění, tak se určitě můžeme prát o první flek. Popravdě poslední výsledky Estonska a Běloruska nijak nesleduju, ale ty zápasy se vyrovnávají. Nebylo by to poprvé, kdyby nás potrápil některý z těch ,,slabších" soupeřů.

Michal Pužík (kapitán FK Komárov): Myslím, že skupina je hratelná a mohli jsme dostat horší soupeře. Ale na Belgii mít nebudeme, popereme se s Walesem o druhé místo. Bělorusko a Estonsko bychom měli porazit, jestli se chceme rovnat s těmi nejlepšími, a na MS ti nejlepší budou.

Adam Vokáč I (záložník FK Komárov): Skupina je určitě kvalitní, ale doufám, že se popereme o přímý postup na mistrovství světa. Fotbalisté Běloruska i Estonska by nám neměli dělat velké problémy.

Václav Dudl (obránce Sparty Praha B): Myslím si, že určitě máme na to postoupit. Belgie je hodně silná a na posledních mistrovství jsem jim hodně fandil. Určitě budeme bojovat s Walesem, kteří mají také hodně kvalitní tým v čele s Garethem Balem. Bělorusko a Estonsko samozřejmě můžou být nebezpečným protivníkem, každý tým na mezinárodní úrovni je silný. Ale já hodně věřím, že to zvládneme a postoupíme!