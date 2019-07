Turnaje se zúčastnily týmy různých kvalit, od týmů nehrajících žádnou soutěž až po téměř profesionální. Hráči na turnaj cestují až 1500 km a spojí svou účast na turnaji Praga Cup s návštěvou Prahy.

I přestože to byl největší Praga Cup v historii, tak měl turnaj překvapivě velmi hladký průběh.

Týmy byly velmi disciplinované, vše se odehrálo v duchu fair-play a ze 112 zápasů padla pouze 1 červená karta, což svědčilo i o výborných výkonech rozhodčích, kteří mají zkušenosti z ME i MS v malém fotbale. Na turnaji byli diváci svědky mnohých překvapení, když se na prvních čtyřech místech umístily týmy, od kterých se to úplně nečekalo - tři 3 nováčkové.

Naopak favorité skončili velmi brzy, jmenovat můžeme tým Výběr PKFL, který byl vítězem základní skupiny a skončil překvapivě již v prvním kole play-off.

Historicky nejúspěšnější tým turnaje Praga Cup - BNP Team Vranov, sice vyhrál základní skupinu, ale skočil překvapivě už v osmifinále.

I další favorité skončili už ve čtvrtfinále. Anglický Athletic Sparta UK stejně jako v loňském roce nepřešel do semifinále, když se mu stal osudným penaltový rozstřel.

Vítěz posledního Praga Cupu Atlético Most taktéž skončil už ve čtvrtfinále a hlavní favorit turnaje TJ Spoje Praha, vítěz 1.Hanspaulské ligy v Praze, skončil taktéž ve čtvrtfinále, kde ho vyřadil pozdější vítěz turnaje Švejk Most. Pohár tedy opět jede do Mostu, po Atlético Most se stal novým šampionem Švejk Most.

Hladký průběh turnaje zajistil zkušený organizační tým v čele s Lukášem Řezníčkem, profesionální rozhodčí s licencí, podavači míčů na každém hřišti, fotograf, kameraman, zdravotník, moderátor, hostesky a DJ. Na hráče i diváky čekalo bohaté občerstvení přímo v areálu a vstup všem divákům byl umožněn zdarma. Celý turnaj se odehrál na přírodní trávě, na čtyřech hřištích současně v jednom areálu.

Pro první čtyři týmy byly připraveny velmi hodnotné výhry v podobě sportovního vybavení, zážitkových voucherů, pohárů a medailí a samozřejmě byl oceněn také nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje, na které čekala jako z jedna cen zájezd na Audi Cup (Bayern Mnichov, Real Madrid atd.)

„Na závěr bych chtěl poděkovat partnerům turnaje, bez kterých by se tato skvělá akce nemohla nikdy uskutečnit, zúčastněním týmům za fair-play, rozhodčím za skvělé výkony, celému organizačnímu týmu za hladký průběh turnaje a areálu U Drahušky za perfektní zázemí. Těším se na setkání na již 20. jubilejním mezinárodním Praga Cupu,“ dodal Lukáš Řezníček, hlavní organizátor turnaje.

KONEČNÉ POŘADÍ

1. Švejk Most

2. NŠK 1922 Bratislava

3. Real HDO Junior

4. GPS Ovsište

5. – 8. místo: TJ Spoje Praha, Athletic Sparta UK, Atlético Most, Hoverla Praha

9. – 16. místo: BNP Team Vranov, Svratka Brno, Golden Boys, Techtle Boys, The Criminals, Služby ZEPA s.r.o, Black&White, Hrabi Team

17. – 32. místo: TJ Bouráci Teplice, Jany Kluci, Ultimate team, FC Notor Střešovice, Mala Francia, Výběr PKFL, Aligátoři 2005, Engerau Boys, Webmium, Ape Banana, Litvínovští Chábři, Dentons, Destiny Team, Jablíčka Chomutov, ANTIPUP, Wojciobus Beer Team

33. – 40. místo: Sparta Brno, RAMEKO, The Doctors, Totality, FC Atletico Chomutov, Háječek, AC ROMA TEAM, Jihočeští Cizkrajáci,

Nejlepší brankář: Kamil Weisser (Švejk Most)

Nejlepší střelec: Kryštof Daněk (Real HDO Junior)

Nejlepší hráč: Jakub Chábera (Švejk Most)

Bližší informace o turnaji naleznete ZDE