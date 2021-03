Na dotazy Deníku odpovídali Tomáš Slavík (47 let, bydlí v Praze, hráč AFK Loděnice, velký příznivec běhání), Václav Vokáč (28 let, bydlí v Komárově, naposledy hráč Chaloupek, velký fanoušek), Jaromír Hubna (pohodový padesátník, bydlí v Berouně, několikanásobný vítěz Tip ligy čtenářů Berounského deníku) a David Novák (23 let, bydlí v Hořovicích, hráč SK Tlustice, bývalý hokejista Slavie Praha, povoláním lékař).

Kde jste sledoval odvetu v Leicesteru a jak jste zápas prožil?

Tomáš Slavík: Doma. Měl jsem půl dne dovolené, abych se na zápas naladil.

Václav Vokáč: Bohužel doma u pivka. Celý zápas to byly nervy, měl jsem je jak v kýblu.

Jaromír Hubna: Odvetu jsem sledoval doma, sám a v klidu. Začátek byly nervy, Lišky se snažily, ale od půlky první půle se hra srovnala a po gólu Provoda už jsme je k ničemu nepustili.

David Novák: Oba zápasy jsem sledoval s bráchou a dvěma kamarády. Já s bráchou fandíme samozřejmě Slavii a ti dva fandí Spartě, takže na nějaké hecování určitě došlo jako při každém sledování fotbalu. Já osobně jsem to prožíval hrozně moc, protože jsem se Slavií odjezdil i dost zahraničních výjezdů.

Los určil Slavii Glasgow Rangers. Jak dvojzápas podle vás dopadne a co o tom rozhodne?

Tomáš Slavík: Vidím to padesát na padesát. Rozhodne produktivita.

Václav Vokáč: Šance vidím padesát na padesát. Musí se vše opět sejít.

Jaromír Hubna: S Rangers to bude vyrovnané, ale vidím doma výhru 1:0 a venku 1:2. Takže postup!!!

David Novák: Já určitě věřím v postup. Je to pro nás velká šance se dostat do čtvrtfinále, což by byl zase neskutečný úspěch. Jsem rád, že Slavia dostala Rangers i kvůli trenérovi Trpišovskému, který si je hodně přál. Bude to zajímavý souboj a moc se na to zase těším.

Je dobře, že Slavia bude opět začínat doma?

Tomáš Slavík: Ano, je to dobře. Pokud udržíme vzadu nulu.

Václav Vokáč: Je úplně jedno, kde se začíná, to už jsme se přesvědčili. Hlavně nedostat doma branku..

Jaromír Hubna: Nyní domácí prostředí nehraje zase tak velkou roli pokud je to bez podpory diváků.

David Novák: Určitě. Když jsem sledoval los, tak mi bylo v podstatě jedno, koho budeme mít, ale přál jsem si, abychom začínali doma. Slavii to pomůže hrozně moc psychicky. Věřím, že první zápas nedostaneme gól a pak je zase velká šance k postupu.

Odveta je opět na britských ostrovech. Kouč Trpišovský si pochvaluje pažity na tamních hřištích. Je pro Slavii výhoda hrát na takovém terénu?

Tomáš Slavík: Někde jsem ale četl, že na Rangers zrovna moc kvalitní pažit není, tak uvidíme.

Václav Vokáč: Určitě je výhoda hrát na takových skvělých pažitech a ne na oraništi jako v Příbrami nebo v Teplicích.

Jaromír Hubna: Určitě raději na ostrovech než na tankodromu v Teplicích.

David Novák: Ono je to tak, že Slavia ráda hraje na dobrém trávníku. Vzhledem ke kombinační hře je to určitě výhoda. Mám dojem, že Young Boys Bern hrají své domácí zápasy Evropské ligy na umělce, což taky nemusí být úplná výhra pro soupeře.

Sledoval jste snahu Jaroslava Tvrdíka dostat do hledišť alespoň tři tisícovky fanoušků a je to v brzké době reálné?

Tomáš Slavík: Sledoval. Kéž by to vyšlo, ale nevidím to zrovna reálně.

Václav Vokáč: Jarda dělá vše proto, aby dostal fanoušky na tribuny, ale bohužel kvůli naší neschopné vládě je to spíše nereálné.

Jaromír Hubna: Této snaze nedávám v současné době téměř žádnou naději. I když bych se rád mýlil a alespoň pernamentkáři by si to určitě zasloužili.

David Novák: No já se k tomu modlím, aby se tak stalo. Jaroslav Tvrdík hlavně slíbil, že z těch tří tisíc lidí vytyčí tisíc lístků pro zdravotníky, což je můj okruh a byl bych určitě rád, kdybych si zase mohl za brankou zakřičet. Hrozně se na to s bráchou zase těšíme!