Poslední utkání před začátkem jarní části Fortuna Divize A odehráli hořovičtí fotbalisté v sobotu na své umělé trávě. Soupeřem jim byl celek Sedlčan, který před dvěma lety sestoupil ze stejné divizní skupiny a momentálně hraje střed tabulky krajského přeboru. Hostující Tatran třikrát dokázal vyrovnat nepříznivý stav, ale na pěknou branku Vostárka z trestného kopu už zareagovat nezvládl.

Trestňák hořovického Vostárka proti Sedlčanům neměl chybu. | Video: Vojtěch Fairaisl

Vstup do zápasu byl opatrný, Sedlčany hrály ze zabezpečené obrany a spoléhaly především na úniky útočícího Sochůrka, které ale v úvodu hořovická obrana vždy včas zastavila. Asi po dvaceti minutách hry Vostárek vyvezl míč, posunul ho na Bubna a ten vymyslel přihrávku na Čapka - 1:0. Vedení netrvalo ani tři minuty, když si hosté vypracovali standardní situaci, kterou si vzal na starost Marek Hanuš a trefil se parádně.

Poté střílel Záluský, jehož střela byla zblokovaná. Po následném rohu Puchmertl hlavičkoval do břevna a za několik okamžiků Hlídek nastřelil stejnou brankovou konstrukci. V úplném závěru prvního dějství Smetanův rohový kop vrátil na přední tyč Kuška a Bělohlávek neměl se vstřelením branky problém.

Krátce po přestávce se k přímému kopu znovu postavil sedlčanský Hanuš a v době, kdy si Koten ještě stavil zeď, poslal míč do odkryté branky. Rozhodčí Divilek branku uznal a již podruhé bylo vyrovnáno. Velká šance Vokůrky zůstala nevyužitá. Vedení svým druhým gólem v utkání domácím vrátil Čapek, když vystihl rozehrávku, brankáře obešel kličkou a zakončil do prázdné branky.

Sedlčany po inkasované brance znovu zabrali. Za dlouhým nákopem sprintoval Sochůrek a se štěstím míč otřel o Kušku, který ho nešťastně tečoval do vlastní sítě. Hosté na chvilku převzali otěže, dvojitou šanci vychytal Koten a následně trefili tyčku. Zchladit je mohl kapitán Mareš, když ho Vokůrka našel osamoceného v šestnáctce, ale zamířil těsně vedle.

Střídající Königsmark vybojoval nebezpečnou standardní situaci, kterou si vzal na starost Vostárek. Ten hezky překopl zeď a již počtvrté poslal svůj tým do vedení. Na tuto branku Tatran již nedokázal zareagovat a svěřenci Ivana Pihávka tak před prvním mistrovským utkáním jara zvítězili 4:3. „V zápase jsme byli více na balónu a útočili jsme do plné a dobře zorganizované obrany. Soupeř hrozil ze strandardních situací a rychlých brejků. Zápas jsme ale zvládli vítězně a věřím, že nám to pomůže do startu soutěže,“ zhodnotil vítěznou generálku nejlepší střelec hořovické přípravy Filip Čapek.

„Na sezónu jsem připravený a cítím se skvěle, i když naše výsledky v některých případech nebyly podle našich představ, tak jak se říká, všechno špatné je i pro něco dobré. Ale vyzdvihl bych vítězná utkání s Kladnem a Milínem, tyto zápasy jsme odehráli velmi dobře,“ dodal Čapek.

Hořovice - Sedlčany 4:3 (2:1). Branky: 20. a 64. Čapek, 45. Bělohlávek, 77. Vostárek - 23. a 50. Hanuš, 67. vlastní. Rozhodčí: Divilek.

Hořovice: Beran (46. Koten) - Hlídek, Puchmertl (46. Kos), Kuška, Smetana - Mareš, Vostárek, Bělohlávek - Buben (46. Vokůrka), Čapek (65. Königsmark), Záluský.