Do prostor králodvorského fotbalového stadionu se na začátku července nastěhují děti lačnící vylepšit si fotbalové umění.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Kamil Jáša

Připraven je pro ně příměstský fotbalový kemp, a to od 6. do 10. července. Přihlásit se mohou děti ve věku od pěti do patnácti let, bližší informace se zájemci dozví na telefonu 602 605 452.