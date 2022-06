I díky tomu šli domácí v Edenu jako první do vedení. Šancí měli už předtím několik, nakonec se ale radovali po chybě švýcarské obrany a šťastném odrazu. Fabian Schär neodvrátil dlouhý aut, míč propadl do pokutového území k Janu Kuchtovi a ten nezaváhal.

Obětavý výkon, skvělý Vaclík. Češi v atraktivním utkání porazili Švýcarsko

„Hlavně, že jsme góly dali, nevadí, že jsme zahodili stoprocentní šance. Máme Kuchtu, který si to umí najít. Nechápu to, ale tohle je jeho,“ smál se po zápase Zima.

„Honza zase nezklamal. Udělal hrozný kus práce, odmakal to, odběhal a odpresoval. Tentokrát dal první branku a byl nebezpečný celou dobu, co byl na hřišti. Hrál velmi dobře,“ doplnil český trenér.

Šilhavý zachoval tři stopery

Ten vsadil v zápase opět na neobvyklé rozestavení se třemi stopery. Těmi tentokrát byli Zima, Jakub Brabec a Ladislav Krejčí, kteří si počínali velmi jistě.

„Samo rozestavění zápas nevyhraje. Byli jsme spokojení se zápasy ve Švédsku a ve Walesu, kde se nám to líbilo. Proto jsme to zachovali,“ vysvětlil Šilhavý, který se opět potýkal s nedostatkem obránců. Petráška vyřadilo zranění, Jemelka zase nemohl nastoupit kvůli viróze. Už v pátek by měl ale zase začít trénovat.

„Taktika byla úplně stejná, já jsem na to navíc zvyklý z klubu, takže s tím žádný problém nemám. Jednoznačně bylo znát, že už jsme to hráli poněkolikáté. Organizace byla lepší než v předchozích zápasech i díky návratu Vladimíra Coufala a dobrému výkonu Tomáše Vaclíka,“ doplnil k hernímu systému Zima.

Půlmiliardový přestup z ligy. Hložek odešel za Schickem do Leverkusenu

Trio defenzivních hráčů zvládlo utkání na jedničku. Propadlo jen jednou, když se v pokutovém území prosadil Noah Okafor, který vypálil nechytatelně pod břevno. Zbytek švýcarských šancí zlikvidoval skvělý Vaclík.

„Už kolikrát jsem říkal, že na téhle úrovni musíme podat stoprocentní výkon na hranici našich možností. Ještě z toho pak vylezou individuální výkony jako na mistrovství Evropy, kde zářil třeba Patrik Schick. Tomáš Vaclík to tentokrát zavřel a má velký podíl na tom, že jsme vyhráli,“ ocenil reprezentační kouč.

Musí hrát na krev

I díky Vaclíkovi, který chytal jubilejní padesátý zápas v národním týmu, udrželi Češi nerozhodný stav a ve druhé půli mohli udeřit. Jakub Jankto odcentroval z pravé strany, míč se odrazil od bránícího Djibrila Sowa a skončil v síti. Ve zbytku zápasu už domácí svoje vedení uhájili.

„Byl to vyrovnaný zápas i co se týče šancí. Dali jsme dva náhodné góly a měli další čtyři ložené šance. V prvním poločase jsme byli jasně lepší a druhý byl vyrovnaný. Za mě tedy zasloužená výhra,“ shrnul Zima, který už se teď se svými spoluhráči plně soustředí na nedělní duel se Španělskem.

KVÍZ: Shaqiri, Xhaka a další. Co víte o švýcarském fotbalu? Prověřte znalosti

„Zápasy v nejvyšší skupině musíme hrát na krev, jako to bylo dneska. Španělsko a Portugalsko jsou favoriti a my se Švýcarskem jsme bojovali o možnost zůstat v této společnosti. Nepřeceňoval bych to. V neděli nás čeká hrozně těžký soupeř, uvidíme, co nám to napoví,“ uvedl Šilhavý a prozradil, že uvažuje i možnosti donominovat jednoho až dva hráče.

„Bude záležet na zdravotním stavu. Vždycky to budeme chtít postavit tak, aby to mělo osu týmu. Hráči se změní, ale nebude to tak, že bychom vyměnili celou jedenáctku,“ prozradil k chystané sestavě na neděli.