Revize výběru po šesti letech: většina hráčů pokračuje na výtečné úrovni

V Deníku se vracíme do nedávné do historie, ve které si připomeneme velký úspěchu talentů fotbalu z okresu Beroun.

Je to už šest let, co žákovský výběr okresu Beroun dosáhl na titul nejlepšího výběru v České republice. | Foto: OFS Beroun

Je to už šest let, co žákovský výběr okresu Beroun dosáhl na titul nejlepšího výběru v České republice. Vybraní kluci vedení trenéry Pechem a Podroužkem se museli postupně prokousávat krajskými koly přes finále Čech, až se společně s nejlepšími týmy z Čech a Moravy utkali v celostátním finále na Rošického stadionu v Praze. Dvouletou pouť bez prohry korunovali hráči výběru okresního fotbalového svazu jednoznačným vítězstvím ve všech finálových kláních s impozantním skore 18:1. Ceny pro nejlepšího hráče a brankáře převzali Patrik Vydra a Tomáš Dohnal z rukou tehdejšího trenéra reprezentace. Pozitivním faktem je, že většina hráčů tehdejšího výběru pokračuje ve své fotbalové kariéře a někteří mají nakročeno k budoucím velkým úspěchům. Chris Veliký (tehdy hráč ČLU Beroun) po přestupu do Slavie Praha se odrazil ke svému zahraničnímu angažmá. V současné době hráč je hráčem West Ham United a slovenským mládežnickým reprezentantem. Martin Vitík (tehdy hráč FK Králův Dvůr) v současné době Sparta Praha. Má už účast v A týmu i při Evropské lize a je českým mládežnickým reprezentantem. Patrik Vydra (tehdy hráč ČLU Beroun) po přestupu do Sparty Praha se stal platným členem dorostu a českým mládežnickým reprezentantem. Lukáš Vostárek (tehdy hráč ČLU Beroun) přestoupil do 1. FK Příbram, aby v dorostu pokračoval ve Viktorii Plzeň. Zároveň také okusil dorostenecký repredres. Jakub Hrudka (tehdy FK Hořovicko) přestoupil do 1. FK Příbram a je platným členem dorostu. Zahrál si už za rezervu ligové Příbrami. Lukáš Landa (tehdy ČLU Beroun) přestoupil do 1. FK Příbram, dosáhl na účast v krajských výběrech. Momentálně je hráčem SK Hořovice a nakoukl do A divizního týmu. Václav Konigsmark (tehdy FK Hořovicko) přestoupil do 1. FK Příbram, aby se v dorostu vrátil do Hořovic, kde se již od sedmnácti let stal i platným hráčem A divizního týmu. Krivačka, Dohnal, Černý a Podroužek (hráli za FK Králův Dvůr) nyní hrají krajské nebo divizní soutěže dorostu, někteří si již zapsali starty za A týmy dospělých. Kuška, Vyšín, Brambora a Vokurka (hráli za FK Hořovicko) stále pokračují v Hořovicích a také odehráli nebo nakukují do A týmu dospělých. Pouze zlomek hráčů fotbal opustilo. Doufejme, že se fotbal brzy i na mládežnické úrovni zase rozjede a noví talenti z Berounska přesvědčí svým umem o tom, že stále rostou. Ohlédnutí připravil Jindřich Landa.