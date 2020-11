Talent, píle, trenér, rodiče. Čtyři důležité věci pro vývoj talentovaného jedince. A to ve všech sportovních odvětvích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Chládek

Fotbal spadá do kategorie týmových sportů, kde se vytváří i osobnost jedince v kolektivu. Talent je důležitý stejně jako dispozice pro fotbal. Ten může hrát skoro každý - malý, velký, drobný, urostlý, levák, pravák. To, co má dítě v sobě, se dá rozvíjet od útlého věku. Nejprve se většinou zaslouží někdo z rodiny. Sám jsem to zažil, když jsme ve školkovém věku pořád kopali do míče včetně dědy a babiček. Když jsme pak zkusili nábor do přípravek Sparty, byla to velká oběť. Tréninky na pískových hřištích na Letné, čtyřikrát týdně dovézt na trénink, pak na nějaký přípravný zápas. Buďte tam a tam, a hotovo.