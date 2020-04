Na jaře stihli divizní fotbalisté FK Hořovicko odehrát jedno divizní utkání, v němž podlehli na hřišti Doubravky 1:2, když především v druhém poločase sahali po vyrovnání. Po prohře klesli na poslední místo tabulky skupiny A se ziskem dvanácti bodů. Na předposlední Jindřichův Hradec ztrácelo Hořovicko jeden bod, na jistotu záchrany bodů sedm. Jenže sedmnácté kolo už Hořovicko neodehrálo a divizi si zahraje i v příští sezoně. Soutěže skončily i pro mládežnické týmy modrobílých, které si v sezoně vedly velmi úspěšně. Na dotazy Deníku odpovídal sekretář klubu Roman Šmerhovský.

V přípravném zápase v Rynholci nečekaně vyhrálo Hořovicko (v oranžovém) nad o soutěž výš hrající Hostouní 3:0. | Foto: Deník / Rudolf Muzika

FAČR rozhodla o zrušení amatérských soutěží bez postupů a sestupů. Jak jste toto rozhodnutí přijali ve vašem klubu?

Přijali jsme to jako fakt, se kterým nic nenaděláme a respektujeme rozhodnutí vlády. Co se týká jednotlivců, je to různé. Například naši dorostenci jsou z tohoto rozhodnutí hodně smutní, přezimovali na druhém místě tabulky, svědomitě se připravovali na jarní část sezony, ale tu ani nezahájili. Bohužel musíme oželet i účast na mezinárodních turnajích, kterých se naše mládežnické týmy každoročně zúčastňují. Naopak náš A tým dospělých díky tomuto rozhodnutí dostal druhou šanci na zabudování mladých hráčů do týmu a obhajobu divizní příslušnosti. Celkem však musím konstatovat, že nám náš oblíbený sport všem moc schází a všichni se těšíme na zmírnění zavedených opatření a opětovné zahájení tréninků.