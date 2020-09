Jedná se o první ročníku Superpoháru Ondrášovka Cupu. Jak jste dospěli k názoru uspořádat takovouto parádní akci?

Myšlenka se zrodila v hlavách kluků z Ondrášovky, hlavně Petra Laciny. Spolupráce s Ondrášovkou přešla postupně do trvalejšího vztahu, ze začátku to byla spíše taková výpomoc. Časem jsme však našli společnou řeč, protože se jedná o obrovský turnaj, navíc máme své mistrovské soutěže pod asociací. Vše se podařilo ale skloubit. Teď už jsou výsledky v posledních pět šesti letech hodně patrné, kdy velmi spolupracujeme a výsledkem je třeba i tako akce. Petr Lacina je manažerem, který chce stále něco vymýšlet, chce mládežnický pohár zatraktivňovat.

Takže jste dospěli k dalšímu levelu?

Je to tak. Proto vzešel i nápad Superpoháru. Jde vlastně ukončení minulé sezony a zároveň zahájení nového ročníku Ondrášovka Cupu. Za týden začíná nový ročník, kdy startují předkola. Je to plynulý přechod mezi oběma sezonami.

Týmů je přihlášeno určitě hodně.

Petr Lacina chtěl tisíc týmů, ale to se zatím nepovedlo. Přesnou statistku si vedou samozřejmě pořadatelé, je to ale číslo blížící se devíti stovkám.

Nové vyvrcholení formou Superpoháru je určitě dobré. Jak jste přišli na Komárov?

Původní Ondrášovka Cup začal v rámci Středočeského krajského fotbalového svazu, Komárov vyhrál poslední pohár SKFS dospělých, kde byla výborná atmosféra. To asi rozhodlo. Navíc Ondrášovka je propojena s Real Top Praha a vědělo se, že diváci tady určitě přijdou už na první utkání.

Jak se vám zamlouvá zdejší prostředí?

Abych se přiznal, jsem tu poprvé, i když bydlím nedaleko. A jsem nadšen. Měli jsme tu zasedání komise mládeže, lidé jsou vstřícní, všechno běží, hřiště nádherné, povedlo se počasí. A těm klukům je jedno, kde se o Superpohár střetnou.

Na hřišti byly k vidění hodně kvalitní výkony. Někteří čtrnáctiletí hráči jsou opravdu na vysoké úrovni…

Když to tak vezmeme, tak jsou to nejlepší kluci ve své kategorii, Sparta je v mládeži dlouhodobě nahoře mezi nejlepšími. Je to sice 5:0, ale výběr také prokazuje kvalitu. Kluci se sešli dnes poprvé. Logicky by tedy měl výkon na hřišti tomu odpovídat. Hráči jsou na tom dobře, výběr je trochu menšího vzrůstu, tomu skóre odpovídá. Ještě k té kvalitě. Jsou velmi dobří, ale je jich v celé republice málo. Dřív se hrálo v žácích na každé vesnici a dnes je to koncentrováno v nejlepších klubech. Talentů máme určitě dost, ale podle mě jich dříve bylo víc, bylo z čeho vybírat. Sparta i Slavia teď berou kluky z celé republiky už v těchto kategoriích. Jestli to je do budoucna špatně nebo dobře nedokážu posoudit. Určitě je úbytek celků na vesnicích k zamyšlení, ale to by bylo na delší rozbor.

Spíše mějme radost z probíhajícího fotbalu. Samozřejmě Superpohár je propojen s následných zápasem domácí staré gardy s Real Top Praha, ale už na žákovský duel tu bylo hodně diváků…

Povedlo se trefit do času, je dobré počasí, je tu i hodně dětí, když ty ještě ve škole moc nejsou. Hlavně po té sezoně, jaká byla, lidi mají zájem chodit na jakýkoliv fotbal. My jsme v minulém týdnu hráli Kouba Cup, což jsou krajské výběry, v Třebíči a po okolí. Domácí za námi chodili, abychom tam dávali takové zápasy každý rok. Měli prostě zájem. Samozřejmě se přidávají manažeři, trenéři a rodiče, zájem o fotbal, i ten mládežnický, je nyní enormní.

Diváky tedy lze pozvat na nový ročník Ondrášovka Cupu.

Teď nás čeká během devíti týdnů stodevadesátčtyři turnajů, což je pěkná dávka. Vždy se sejde pět až šest týmů, aby si kluci dosyta zahráli. Navíc v předkolech a prvních kolech nejezdí nikam daleko. Když postoupí dál, tak si zahrají i s nasazenými sportovními třídami. Takže i Komárov se může někam dostat. Dalo by se říci, že je to mládežnická kopie Mol Cupu v několika kategoriích a víme dobře, že tým z krajského přeboru může potrápit i druhou ligu (smích).

Vy jste měl nastoupit za Real Top Praha, vyjde to?

Nestane se tak. (úsměv) Za prvé je jich dost a příprava celé akce tady byla náročná. Za druhé jsem na hřišti nestál dlouho a nedopadlo by to dobře. Podívám se rád, ale na hřiště mě to už moc neláká.