V něm se chtěl postavit předseda benešovského OFS Tomáš Novák proti dosavadnímu předsedovi Řídící komise pro Čechy Martinovi Drobnému. Ten nenechal nic jen tak a na základě jeho vlastního návrhu ho při zasedání výkonného výboru zkraje týdne v Ostravě nechal Nováka vyloučit. Na dotaz Deníku z jakého důvodu odpověděl, že se jedná o interní záležitost ŘKČ a na další otázky následně přestal reagovat.

Na druhé straně Novák věděl, že byl bezpochyby sesazen kvůli jeho kroku vystoupit proti dosavadnímu předsedovi. „Svému odvolání, respektive návrhu na něj od předsedy ŘKČ Martina Drobného, vcelku rozumím. Aktivně jsem vystoupil proti němu, pokusil jsem se proti němu kandidovat na mimořádné valné hromadě, kde na volby nakonec nedošlo, tak mě nadále ve svém týmu nechce,“ uvedl k celé záležitosti v rozsáhlém vyjádření předseda OFS Benešov a benešovského klubu Novák.

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky Drobného záležitosti vyhověl. Pro odvolání Nováka zvedl ruku i první muž Petr Fousek, kterého Novák podporoval už před pěti lety a dále loni i na půdě F-evoluce, kdy se Fousek stal nakonec společným kandidátem tzv. proreformních sil a díky tomu se stal předsedou FAČR.

„Nevím, jestli se na jeho rozhodnutí podepsalo i to, že jsem proti němu vystoupil na nedávné Řádné valné hromadě, jen bych podotkl, že jsem vystoupil proti jeho způsobu vedení Valné hromady, které předsedal a nechtěl připustit k projednávání mé návrhy usnesení, dle mého názoru v rozporu s jednacím řádem a kdybych se aktivně neozval, tak by se tak opravdu stalo,“ sdělil Novák, který doufá, že toto hlasování není předzvěstí nového, nereformního směru z jeho strany.

„Každopádně vzájemná podpora je evidentně ta tam a bude zajímavé sledovat, jak se situace v ŘKČ, třeba kolem komise rozhodčích, vyvine, jestli ve prospěch fotbalu jako celku nebo zase začnou vládnout zájmové skupiny. Nejsem člověk, který drží hubu a krok, obchoduje to za toto, výhodu za výhodu a podobně,“ prohlásil předseda benešovského klubu a podotýká, že chce pracovat pro rozvoj fotbalu jako celku a nikoliv pro výhody svého oddílu. „Dokud ve fotbale budou primárně lidi, kterým jde právě o takové výhody, bude tento nadále nemocný,“ uzavřel Novák.

Další zklamaný

K událostem se vyjádřil i předseda příbramského OFS Pavel Chán. „Šťastný z toho nejsem, to nemůže být nikdo. Tomáše znám jako pracovitého, transparentního člověka, který se za nic neschovával,“ komentoval Chán, který odcházel z valné hromady rovněž hodně zklamaný. Spolu s kutnohorským kolegou Janem Ďoubalem připravili pozměňovací návrhy, které požadovaly, aby se zvýšil počet delegátů na valné hromadě a mohli na ni zástupci všech třetiligových a divizních klubů. Ani tyto návrhy však neprošly, byť se pro ně v české komoře vyslovilo více lidí.

Zatímco moravská část návrh podpořila jednohlasně, tak v Čechách byla pro necelá čtvrtina hlasujících. „Jsem z toho smutný. Pro nás pro všechny je to znamení, že tyto věci musíme komunikovat víc dopředu a na větším plénu. Myslím to sebekriticky,“ řekl Chán.

Navrhnout změnu stanov bral jako poslední pokus, ale měl málo času, protože poslední připomínky dostal až ke konci května. Co se týče provoleb, tam už je jeho stanovisko jiné. „Proti nim bojujeme dlouhodobě a nesouhlasíme, že to nešlo udělat v časové tísni, protože už jsme je navrhovaly už v listopadu,“ podotkl předseda OFS.

Tomu už se přitom podařilo zrušit provolby na krajské úrovni, kdy nyní SKFS má 180 delegátů. „Když to zvládneme na kraji, tak nevidím problém v tom, proč by to nešlo na FAČRu,“ nechápal Chán, který navrhoval zrušení provoleb a místo nich 250 delegátů, ale neuspěl. Sám dodal, že se o svou budoucnost nebojí. „Ekonomickou komisi může odvolat výkonný výbor. Z tohohle nemám strach. Když mě odvolají, tak s tím nic neudělám,“ pronesl Chán.

Chán dostal slova pochopení i od předsedy FAČR. „To, že česká komora neodhlasovala nový návrh, nepovažuji za dobrý signál a projev státnosti. Je vidět, že tomu budeme muset věnovat hlubší diskuzi nebo prostě české komoře více vyhovují stávající stanovy," řekl delegátům Petr Fousek.

