O projektu Jaromíra Blažka pro mladé brankáře První trénink proběhne formou náboru, kde ze zúčastněných dětí bude vybráno na základě kritérií (pohybová průprava, obratnost, rychlost, výška, hra nohama, talent) 8 až 16 dětí. Poté bude vybraným dětem, respektive jejich rodičům, nabídnuta možnost spolupráce. Pražský fotbalový svaz má roli garanta kvality a propagátora projektu do pražských klubů a do médií. Partneři akademie zčásti finančně pokrývají tréninky dětí v akademii a nájem tréninkových ploch. Tréninky budou probíhat vždy jednou týdně po dobu září 2022 až květen 2023 (30x trénink), vždy na daném místě a dle počasí buď přírodní tráva, umělá tráva/vnitřní prostory (hala). Trénink trvá 90 minut, děti budou vždy trénovat maximálně po čtyřech ve skupině, tím je zajištěna kvalita a osobní přístup. Další informace lze získat zde .

Naposledy jste v hlavním městě sám chytal za Újezd nad Lesy, trenérsky jste se angažoval v druholigovém Ústí nad Labem. Jak to vypadá v současnosti, nastupujete někde mezi tyčemi?

V létě chytám za starou gardu Sparty, to je tradice každý rok. A co se týče soutěží, naposledy jsem naskočil ve Všenorech, ale byla to jen taková výpomoc kamarádovi Michalu Hrdličkovi. Říkal jsem mu, že když bude mít problém, tak rád pomůžu, ale tím to končí. Nastálo už nikde působit nechci. I tak se nenudím, mám dost práce.

Chápu to správně, že je vaší hlavní pracovní náplní vaše brankářská akademie? Rozhodl jste se spolupracovat i s Pražským fotbalovým svazem, že?

Mám vlastní brankářskou akademii. Rozjela se, každý den trénuji děti, ta práce mě naplňuje, nenudím se. Začínal jsem se třemi dětmi, teď už jich je desetinásobek. K tomu jsem měl celou dobu další projekt, který se teď bude s Pražským fotbalovým svazem realizovat.

Nábor talentů nazvaný „V brance s Jaromírem Blažkem“ startuje 26. září, je určen pro kluky a holky narozené v letech 2011 a 2012, co si od něj slibujete?

Říkal jsem si, že by bylo fajn rozjet brankářský projekt v téhle kategorii. Když se tam talentovaní brankáři podchytí, mělo by to ve výsledku pomoci celému českému fotbalu, aby prostě bylo dobrých gólmanů více. Dohodli jsme se na určité spolupráci s Pražským fotbalovým svazem, ve finále jsem jednal s Lubošem Zákostelským (Grassroots trenér mládeže).

Trojský kůň ve Slavii? Santos si vyslechl rýpanec, obrana bez Holeše nefunguje

Zvete i talentované gólmanky. Je o chytání mezi dívkami zájem?

Momentálně se všechno chystá na ten první trénink, kde všechny zájemce uvidím v akci. Teď jde hlavně o to dostat projekt do povědomí lidí. Nikdo se nemusí bát. A co se týče dívek v brance, teď v červenci jsem měl brankářský kemp a bylo jich tam pět.

Ono je to přínosné i pro mladé gólmany, určitě je tam určitá forma hecování a chtějí se ukázat, makají a zlepšují se…

Určitě to takhle funguje, holky jsou v brance hodně šikovné. Nikdo nemusí mít obavy, že by to byla skupinová akce. Od začátku trénuji děti já, maximálně mám k ruce jednoho kolegu. Dbám na to, aby tam byl jasný individuální přístup, čtyři gólmani na tréninku jsou maximum.

Nábor je určený pro gólmany z neligových klubů. S jakým zájmem počítáte?

Obeslal jsem skoro padesát klubů. Minimum by mělo být čtyři až osm brankářů, když přijde dvacet dětí, tak budu šťastný, to by bylo fajn. Sám jsem na talentované kluky a holky zvědavý, jak si povedou. Celkem by za ten rok měli vybraní gólmani absolvovat u mě nějakých třicet tréninků.

Porazil “svůj“ klub. Žádná lítost tam nebyla, řekl Hyský po výhře nad Slavií

Nebojíte se toho, že rodiče jsou někdy nároční a budou čekat, že po prvním tréninku budou mít doma nového Petra Čecha?

Všem můžu garantovat, že zlepšení přijde. Viditelné bude tak po třech měsících, nic nejde hned. Hlavně bych chtěl všem říct, že se nikdo nemusí bát přijít. Na nábor může přijít kdokoliv, kdo to myslí s chytáním vážně. Počítám, že neligové kluby by to mohlo zajímat, když je to šance, že se jim budu věnovat a brankář se jim výkonnostně posune.

Všechno je i otázkou financí. S jakými náklady počítáte?

Není to úplně zadarmo, ale sehnal jsem si partnery, kteří s financováním pomůžou. Třeba se nějak mohou přidat i kluby, které ke mně mladého brankáře pošlou. Je důležité v tomhle věku podchytit mladé brankáře, aby měli správné vedení, naučili se základy. A já jim tady nabízím rok spolupráce, po kterém budou správně nastavení. Garantuji, že se zlepší.