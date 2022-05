Ve fotbale je skoro běžné, že dojde k urážkám nebo napadením protivníka či rozhodčího, časté jsou vulgarity ze strany hráčů, funkcionářů a hlavně fanoušků na stadionech. Není ale běžné, že by hráč napadl vlastního trenéra. „V přerušené hře Švec Jakub vběhl do prostoru technické zóny domácích a tam fyzicky napadl vlastního trenéra Chuchlu Pavla. Napadení proběhlo tak, že ho dvakrát prudkou silou pěstí udeřil do oblasti krku a obličeje. Po udělení ČK při odchodu z HP se pokusil ještě jednou napadnout fyzicky svého trenéra,“ popsal celý incident v zápise o utkání hlavní rozhodčí zápasu Petr Benák.

Jsme v krizi, ale můžeme si za to sami, přiznal hlízovský trenér Linhart

Kouč Pavel Chuchla emoce po utkání poněkud krotil. „Chtěl se se mnou pasovat, ale k ničemu závažnému tam nedošlo. Rozhodčí mu to v zápise dost osladil. Nějak to vyřešíme, nechci to dramatizovat,“ řekl s klidem sázavský hrající trenér, který tentokrát do hry nezasáhl. „V podstatě se nic nestalo,“ dodal Chuchla.

Jeho tým v poločase s týmem Kondrace prohrával nejtěsnějším rozdílem, ve druhém poločase si ale díky čtyřem gólům dokráčel i v deseti pro tři body.