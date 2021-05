Zatímco volitelé z Kladenska, Rakovnicka i Berounska se zřejmě připojí v hlasování o nového předsedu FAČR ke Karlovi Poborskému, SK Slaný ústy svého prvního muže Zdeňka Hořejšího potvrzuje, že hlas vloží do urny Petru Fouskovi. A to přesto, že Hořejšího oslovili svou vizí oba kandidáti.

Zdeněk Hořejší - předseda SK Slaný | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Hořejší se (spolu s dalšímu zástupci klubů ČFL a divize) v pondělí na Strahově zúčastnil schůzek s oběma muži, kteří by rádi stanuli místo Martina Malíka v čele největší sportovní organizace v zemi. Oba ho svým vystoupením zaujali. „Karel Poborský má vše dokonale připraveno, asi má i zdatný tým lidí kolem sebe. A je vidět, že do fotbalu vidí hodně, zatímco Petr Fousek má vše postaveno na dokonalé ekonomice. Fotbalové to u něj možná trochu skřípe, ale zase má po svém boku Vláďu Šmicera, který mu v tomhle pomůže. Jako nového předsedu FAČR vidím jednoznačně Petra Fouska,“ řekl Zdeněk Hořejší.