Ve čtvrtek vyrazili divizní fotbalisté Komárova do píseckého hotelu OTAVARENA, ve kterém byli ubytování až do neděle.

Komárovský Daniel Klimeš hodnotí výjezd do Písku | Foto: archiv Deníku/Martin Mangl

Trenér Marcel Mácha své svěřence nešetřil a naordinoval jim hned několik tréninkových jednotek. „Soustředění bylo náročné, já už jsem toho měl tak akorát. Měli jsme hodně tréninků, ale zároveň jsme stmelili partu,“ těší krajního obránce Daniela Klimeše.

V sobotu odpoledne si zahráli s místními dorostenci, kteří loni spadli z České ligy dorostu do divize, kterou suverénně vedou.

Bohužel pro Středočechy nastal znovu problém v brankovišti, protože dvojice gólmanů, která odchytala minulé přípravné utkání na soustředění neodjela, tudíž za Komárov opět chytala dvojka soupeřova týmu.

„Za zápas jsem naběhal hodně kilometrů, byla to hlavně běžecká průprava. Zahráli jsme si, kluci z Písku byli šikovní. První gól trefili zpoza vápna přímo do šibenice, pak odpověděl Michal Nový. Měli jsme šance a do poločasu jsem zvýšil na 2:1,“ hodnotí první poločas Klimeš.

Mladíky z Hořovic nabitý program potrápil, po chybách padli se Slaným

Zkušení borci proti dorostencům hodně drželi míč, kombinovali a ke konci už bylo znát, že si v uplynulých dnech mákli. „Ve druhém poločase jsme přidali ještě dva góly, pak jsme možná trochu polevili a Písek nás jedním gólem potrestal,“ dodal Klimeš.

Po zápase si hráči dopřáli zasloužený odpočinek, ráno absolvovali poslední trénink a odjeli směr Komárov. Teď se budou připravovat na Zličín, kde odehrají předposlední přípravný duel. Úvodní hvizd je plánován na sobotu 17. února v 10 hodin.

Písek U19 - FK Komárov 2:4 (1:2). Branky Komárova: Nový, Klimeš, Lehedza, Straka.

Komárov: Brankář Písku - Klimeš, Ženíšek, Pužík, Lang - Nedvěd, Soukup, Mojdl, Zítek - Lehedza, Nový.

Střídali: Šmíd, Straka, Suchý.