Jaký vůbec máte ke klubu vztah? Byl jste tam někdy na fotbale, nebo dokonce jako malý kluk kopal? Znáte nějaké kluky z klubu?

No jasně, na hříště SK jsem si chodil kopat skoro každý den. Hrával jsem za mladší i starší žáky, dorost, i něco za áčko jsem odehrál. Hodně jsem trénoval pod Vráťou Kaválkem nebo Luďkem Podraským, hrával se spoustou kluků.

Textu vládnete soudě podle vašich písní opravdu parádně, takže co byste klubu k jeho stovce po Pokáčovsku popřál?

Moje milé SK - já ti přeju dneska - ať ti jednou v Barceloně - plnej Nou Camp tleská!

Dnes už jste pomalu světoběžník, berete se ještě jako kluka z vesnice? Tam jste získal přezdívku Pokáč?

Jasně, do 'Stehna' jak se Stehelčevsi přezdívá, pravidelně jezdíme za našima, mám to tam rád. Pokáč se mi začalo říkat až na gymnáziu ve Slaném.

Právě ke Slanému, kde jste chodil na gympl, máte asi také zvláštní vztah. Prý jste tam měl svůj první koncert a začal tam hrát, jste ještě v kontaktu s kamarády z té doby?

Minimálně jednou do roka máme sraz se spolužáky, několik z nich mi bylo na svatbě, jsme v kontaktu hodně. Poprvé jsem svoje písničky veřejně hrál na kytaru právě kámošům ze slánského gymplu, takže jejich význam je pro mou 'kariéru' naprosto zásadní.

Pokáči, vcucl vás už showbussines? Nebo se s ním statečně perete?

Večírkům a bulvárům se vyhýbám. Můj život se změnil výhradně v tom, že většinu času trávím na koncertech, co je super.

Koukal jsem na váš program v létě, do konce července nemáte skoro žádné volno, v srpnu naopak koncerty žádné. To byl plán? A budete hrát zase na Okoři?

Srpen je také plný, jen ještě není kompletní, proto jsou veřejně prezentovány zatím jen akce do července. Okoř by tam být měla, moc se tam těším, často tam potkám staré známé, navíc to mám z Prahy kousek.

Roky jsem znal jako sportovní redaktor Kladenského deníku jen vaši manželku Elišku, za svobodna Klučinovou. Sledoval jste i vy její atletickou kariéru? Kde jste se vůbec seznámili, v Kladně, nebo při nějaké společenské akci?

S Eliškou jsme se dali dohromady na mém koncertě v Litvínově. Když jsme se představovali, to jméno mi bylo hned povědomé. Pak jsem trošku pogooglil a byl jsem doma (smích). Je to skvělá holka, výborně vaří a navíc je to sportovní legendou, co víc si může člověk od manželky přát? (opět se směje)

Amálka patří kladenským fanouškům, obdarovali tu ale i trenéra Jihlavy

Jaký vůbec máte vztah ke sportu, když jste si vzal špičkovou sportovkyni? Jste také aktivní, nebo jen fanoušek? Případně jakého sportu nejvíc?

Kdysi jsem hodně hrával fotbal, právě za SK, nebo jen tak rekreačně na stehelčevském hřisti. Teď si občas zacvičím, občas zaběhám, případně hodně nosím našeho malého synka, to je taky slušná posilovna (úsměv). Teď jsme koukali s Eliškou na atletiku, což je samozřejmě zážitek, mít rozbor experta přímo v obýváku. Ale jednoznačně u mě vede fotbal, i díky mým vesnickým kořenům.

A prý patří vaše srdce pražské Spartě, dokonce jste pro ni vytvořil i nějaké texty. Co byste jí poradil, aby už konečně zase byla nejlepší, jako dlouho bývala?

Ať Slavia a Plzeň přestanou hrát tak dobře. (smích)

Kdo je vůbec vaším nejoblíbenějším hráčem? Ze Sparty i Stehelčevsi!

Ze Sparty historicky Tomáš Rosický, aktuálně Láďa Krejčí mladší. Ze Stehelčevsi neznám aktuální soupisku, ale můj favorit byl Jahoda, jednou mi dal na tréninku radu "Kdo leží, neběží" a musím uznat, že je to pravda.

Jste z okresu Kladno, bere vás za srdce i hokej a jména jako Jágr nebo Plekanec? Máte společného to, že umíte vyprodat O2 arenu…

Hokej jde malinko mimo mě, ale když hraje repre, tak sleduju také. Jágr je fenomén, Pleky hroznej sympaťák.

Ze známých písničkářů znám z Kladenska kromě Vás jen bratry Ryvoly. Znáte i vy jejich písničky od táboráků?

Vím, že táta od nich občas něco hrával, ale pro mě už je to trochu stará garda. Je fakt, že z Kladenska moc muzikantů neznám, tam je to spíš samý hokejista.

Měl jste i společný projekt s bavičem Kazmou a ten prý zakopal pod rekonstruovaným kladenským zimákem poklad. Nevíte kde přesně?

Netuším. (smích)

