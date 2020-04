Jiří Mareš (28 let) je vynikajícím fotbalistou, který si zahrál i 91 zápasů v české nejvyšší soutěži. Nejvíce za Příbram, ale i za České Budějovice. Aktuálně působí odchovanec Rpet a Hořovicka právě v Hořovicku, kam se vrátil. V civilním zaměstnání pracuje se satelitními technologiemi, bydlí ve Hvozdci v domě se zahradou s přítelkyní a psem.

Jak moc vám nouzový stav omezil sportovní život?

Samozřejmě, že velmi, jelikož se nedá společně trénovat, hrát zápasy atd.

Jak se udržujete v kondici?

Snažím se často chodit na procházky s přítelkyní a se psem, občas si jít zaběhat, také teď často využívám kolo nebo si doma zaposiluji s vlastní vahou.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Pro mě je to asi nejvíce kolo a určitě i nějaká práce doma na autě nebo na zahradě není také k zahození (smích).

Co vás současná situace naučila?

Asi to, že věci, které jsme se naučili brát tak nějak automaticky a už si jich tolik nevážili v životě, nemusí být vždy dostupné a také to, že občas je dobré se zastavit a neustále se někam nehnat.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal?

Dostávali jsme je v práci a taky doma jich někdo pár ušil.

Na co se nejvíce těšíte, až nouzový stav skončí?

Určitě hlavně na fotbal, na partu, na posezení s kamarády a rodinou a celkové normální fungování, jak jsme byli donedávna zvyklí.