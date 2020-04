Miloslav Vávra (39 let) je fotbalista Doubravanu Újezd. Fotbal hraje od pěti let, jinak provozuje všechny venkovní sporty rekreačně. Bydlí v Cerhovicích - Třenici v domě se zahradou spolu s přítelkyní, synem a rodiči. Pracuje pro firmu Automotive, doma i v zaměstnání.

Jak moc vám nouzový stav omezil sportovní život?

V první moment ani tak ne, doléčil jsem nějaké zranění a fotbal mi moc nechyběl. Postupně mi ale začala scházet aktivita spojená s fotbalem a hlavně pravidelné setkání se spoluhráči (to je asi největší limit). Jinak díky tomu, že máme prostornou zahradu, tak jsem aktivitu přesunul k nám na zahradu a "oprášil" jsem sport jako líný tenis, kopání o zeď, kolik nožiček dokáži udělat naráz atd.

Jak se udržujete v kondici?

Jak jsem uvedl již výše, tak hlavně doma a v přírodě.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Zapojit celou rodinu, rozhodně si užijete spoustu legrace.

Co vás současná situace naučila?

Úspora, co se týče zbytečností (méně se jezdí na nákupy, nekupují se zbytečné "kraviny" a v práci je úspora, alespoň u nás díky uzavřené jídelně a automatu na kávu). Jinak žena se naučila samozřejmě šít, asi jako celá republika.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal?

První roušku jsem dostal v práci a další mi přítelkyně ušila.

V současné době se opatření trochu uvolňují, na co se těšíte nejvíc?

Samozřejmě na fotbal, a to i v televizi. To byla muka pro všechny fotbalové nadšence jako jsem já, ale zase jsem oprášil starší zápasy a zavzpomínal na úspěchy mých klubů a reprezentace. Dále se těším na setkání s kamarády a rodinou, které jsem díky situaci dlouho neviděl.